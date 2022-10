Porsche Cup: Saiba quem estará na etapa endurance em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Apenas uma semana após uma movimentada etapa de sprint que afunilou o campeonato para a definição dos campeões da Porsche Cup na preliminar do GP São Paulo de F1 em um mês, os carros de competição mais produzidos no planeta aceleram novamente em Goiânia para a segunda das três jornadas da Endurance Challenge em 2022.

São 62 pilotos confirmados, compondo 31 tripulações na prova de 300 km que tem largada prevista para 12h45 deste domingo.

O campeonato de longa duração da Porsche Cup teve início na pista argentina de Termas de Río Hondo, com vitória do carro #1, de Alceu Feldmann e Gui Salas. Mas a dupla que aparece na liderança do certame é a do Porsche #26, formada por Christian Hahn e Diego Nunes, que terminou a prova argentina em terceiro lugar após um safety car no final comprometer sua estratégia.

Isso se deve a uma das novidades do regulamento desta temporada. A exemplo do que acontece na NASCAR, as corridas de endurance deste ano premiam os competidores com pontuação no fim do primeiro segmento.

Com a intenção de deixar a disputa ainda mais interessante e aumentar as chances de mais equipes disputarem o título até a última volta, foi instituído um sistema de segmentação da corrida. Na metade das provas, uma pontuação parcial (40% dos pontos) será dada às equipes que tiverem completado 75% das voltas do "segmento inicial". Para conquistarem os pontos é necessário que tenham realizado pelo menos um pit stop obrigatório válido e que cada um dos pilotos possua no mínimo uma volta válida.

Em Goiânia, a corrida tem previsão de 79 voltas, com o primeiro segmento terminando na volta 40.

A corrida de 300 km tem largada programada para 12h45, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Lista de inscritos por ordem numérica – Carrera Cup:

#1 Alceu Feldmann e Guilherme Salas

#3 Franco Giaffone e Rubens Barrichello*

#7 Miguel Paludo e Dennis Dirani

#8 Werner Neugebauer e Ricardo Zonta

#9 Edu Guedes e Renan Pizii**

#17 Leonardo Sanchez e Átila Abreu**

#25 Paulo Sousa e Galid Osman**

#26 Christian Hahn e Diego Nunes

#29 Rodrigo Mello e Nelson Piquet Jr

#33 Bruno Campos e Giuliano Losacco**

#44 Gustavo Farah e Sebastian Moreno**

#70 Lucas Salles e Rafael Suzuki*

#73 Adroaldo Weisheimer e Enzo Elias**

#77 Francisco Horta e William Freire*

#80 Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande*

#85 Eduardo Menossi e Pedro Boesel*

#87 Nelson Monteiro e Alan Hellmeister**

#88 Georgios Frangulis e Cesar Ramos*

#99 Jeff Giassi e Nicolas Costa

#116 Marcelo Hahn e Allam Khodair*

#121 João Barbosa e João Gonçalves**

#888 Lineu Pires e Beto Gresse**

*Sport

**Trophy

Lista de inscritos por ordem numérica – Challenge:

#002 Junior Dinardi e Yuri Alves**

#14 Andre Gaidzinski e Artur Ramos*

#34 Ricardo Fontanari e Matheus Iorio

#66 Sadak Leite e Fabio Carbone**

#74 Piero Cifali e André Bragantini Jr**

#145 Carlos Renaux e Luiz Razia

#199 Nelson Marcondes e Renan Guerra

#555 Ayman Darwich e Sergio Jimenez

#777 Josimar Junior e Sergio Ramalho*

*Sport

**Trophy

