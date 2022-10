Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Nelsinho Piquet e Rodrigo Mello disputam a segunda etapa da Porsche Endurance Challenge, em Goiânia. O primeiro campeão mundial da Fórmula E se junta ao tricampeão da Porsche Cup para a prova de 300 quilômetros.

Piquet busca o bicampeonato nas provas de longa duração, triunfou na competição em 2020.

Sucesso do automobilismo brasileiro desde a pioneira corrida de longa duração em 2015, o Endurance Challenge se consolidou pela competitividade e intercâmbio entre os talentos regulares da Porsche Cup e seus convidados -no mesmo estilo dos grandes eventos de endurance do mundo.

Para apimentar ainda mais as disputas durante as corridas e favorecer as brigas pelos títulos até a última volta da última prova do ano, o regulamento de 2022 trouxe a segmentação das corridas e pontuação parcial, a exemplo do que acontece na NASCAR.

Na estreia, em Terma de Río Hondo, Mello e Piquet conquistaram a sexta posição geral e em Goiânia buscam a vitória na Carrera.

A etapa de Goiânia da Porsche Endurance Challenge acontece neste domingo, às 12h45, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Estou animado em competir em um dos melhores campeonatos do país”, disse Piquet. “Gosto muito de pilotar o Porsche e estou contente em novamente disputar uma prova em dupla com meu amigo Rodrigo Mello. Goiânia é uma pista que a gente conhece bem e espero vencer nossa primeira prova na competição este ano.”

Relembre a etapa da Argentina da Porsche Cup

