Porsche Cup: Confira o que os principais personagens disseram após etapa de Interlagos

A terceira etapa do campeonato Sprint da Porsche Cup Brasil deu o que falar, literalmente. Neste sábado foram quatro provas, duas de cada categoria, Carrera Cup e GT3 Cup. Confira o que cada um dos principais personagens disse após a última bandeira quadriculada ser agitada no Autódromo de Interlagos.

Pedro Boesel – Carrera Cup

“Muito feliz com essa vitória, minha terceira etapa na Porsche Cup e consegui essa vitória. Venho evoluindo muito, mas ainda não estamos no ritmo dos caras que estão andando na frente, mas estamos chegando neles. Sabia que para me consagrar aqui tinha que largar bem e consegui isso. Fiz uma corrida limpa, sem erros e muito dura. Feliz demais com essa vitória e com o final de semana em geral.”

Lucas Salles – GT3 Cup

“Muito feliz pela primeira vitória na GT3. Larguei bem, mas perdi um pouco de ritmo durante a prova, o que possibilitou o Nelsinho de me passar. Impus um pouco de pressão e retomei a posição. Depois disso foi só olhar para frente e esperar a bandeirada.”

Renan Pizii – Carrera Cup

“Legal demais. Aprendi muito nesse final de semana andando junto com os caras da principal. Estou muito contente e feliz. O carro estava manhoso no final, nunca havia andado nessa condição, ontem fez muito calor e hoje caiu bastante a temperatura. Em resumo eu estou muito feliz com meu desempenho.”

Nelson Marcondes – GT3 Cup

“Chegamos no final de semana com o objetivo de liderar a geral e manter a dianteira da Sport. Sabia que estaria com o carro competitivo para essa etapa. O Salles e o Horta são muito rápidos nos qualis e nas corridas. Ontem tivemos a infelicidade no final da corrida que me custou a vitória da geral. Hoje foi completamente diferente, duas vitórias na Sport e pódio na geral nas duas largadas de hoje, o resultado me coloca na liderança do campeonato, agora é manter o desempenho para terminar o ano como campeão da classe e da geral.”

Pedro Aguiar – Carrera Cup

“Foi muito bom o final de semana. Tive alguns problemas com o carro no primeiro quali e não consegui acertar uma boa volta para a corrida de ontem. Terminei em P7 em uma corrida movimentada. Na classificatória que valia para as corridas de hoje consegui largar da quinta posição e terminar em quarto. Com a inversão do grid larguei em terceiro para a segunda corrida de hoje. A disputa com o Boesel foi acirrada, teve até toque entre a gente. Com as condições de hoje, esse segundo colocado foi um resultado espetacular.”

Enzo Elias – Carrera Cup

“Foi uma corrida bem difícil, fizemos uma estratégia diferente do Miguel para arriscar um pouco mais. Não conhecíamos esses ajustes do carro. A equipe da Porsche fez um trabalho incrível recuperando o carro depois de ontem, só tenho que agradecer eles por me entregarem o carro tão bom de novo. Foi uma grande corrida do Miguel, tentei me aproximar dele, mas nesses carros está difícil de manter a proximidade dele. Foi uma ótima prova no final das contas.”

Márcio Mauro – GT3 Cup

“Final de semana espetacular. As duas tomadas de tempo na sexta foram inversas, uma fui muito bem e na outra nem tanto, larguei mais do meio do pelotão hoje. A inversão do grid me proporcionou largar da pole. Consegui evitar as confusões de ontem. Estou muito feliz pelo resultado e pela vitória no Nelson. Ele andou muito bem na etapa. Inclusive falei para ele que vou dar o troco em Goiânia.”

Rodrigo Mello – Carrera Cup

“Excelentes resultados para o campeonato. Não estava andando bem nesse final de semana e sabia que teria me recuperar. Entrei no carro focado em me recuperar, voltar a pilotar o Lego me deu sorte e consegui ótimos resultados para o campeonato.”

César Urnhani – GT3 Cup

“Foi uma boa corrida, tentei manter a consistência, pois não adianta se apavorar. Se forçar demais no começo você acaba ficando sem pneu para o final, então foi uma corrida conservadora. Com mais algumas voltas eu conseguiria atacar o Mauro, mas o terceiro lugar foi muito bom.”

Danilo Menossi – GT3 Cup

“Estreia bem bacana! Larguei de último de novo, mas fui buscando, ultrapassando para conseguir chegar nesse pódio. Estou muito feliz, não podia ter uma estreia melhor.”

Leonardo Sanchez – GT3 Cup

“Final de semana está saindo conforme o planejado. Já trabalhava para esses bons resultados desde o começo do ano da etapa. Espero manter esse desempenho para a terceira corrida do final de semana. Estamos evoluindo muito bem ao longo da temporada, tentei chegar no Menossi para disputar a segunda posição, mas não deu. Parabéns para ele pelo segundo lugar. Estou muito feliz com esse resultado de hoje”

