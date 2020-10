Miguel Paludo foi o grande destaque da terceira etapa da Porsche Cup Sprint em Interlagos, a primeira com rodada tripla da categoria em 2020.

O piloto gaúcho conseguiu vencer a corrida 1 na sexta-feira, a segunda, largando da pole position e chegou em terceiro lugar na última prova da rodada, após largar em sexto.

O terceiro posto parecia improvável, até na última volta, quando Marçal Muller e Werner Neugebauer se envolveram em um incidente. Paludo, que era o quinto colocado, agradeceu e conseguiu o terceiro lugar.

Após os trabalhos na pista, ele comentou: “Foi uma etapa extremamente positiva, consegui ganhar duas posições na última volta. Largar do meio do pelotão é difícil, ainda mais em uma prova curta. Forcei bastante no começo e senti que perdi ritmo com o pneu degradado. Até passar o Enzo nosso ritmo era muito rápido.”

“Esse ano já somei quatro vitórias e dois terceiros lugares. Muito feliz com o resultado e agora vamos para a próxima em Goiânia.”

