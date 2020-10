Pódios garantem top-4 para Léo Sanchez na Porsche GT3 Sport

O piloto Léo Sanchez terá que aumentar a estante em sua casa. Mais quatro troféus estão chegando depois da etapa da Porsche GT3 Cup disputada em Interlagos. Neste sábado, ele conquistou mais dois pódios na classe Sport, com um P3 e um P5. As duas corridas foram vencidas por Nelson Marcondes.

Os outros dois pódios de Léo Sanchez foram conquistados na sexta-feira, com a vitória na categoria e o segundo lugar no geral.

“Os resultados foram muito bons e, por pouco, não tive um resultado ainda melhor se não fosse uma rodada no fim da reta na corrida 2. Mas são coisas de corrida. O importante foi a evolução, ter mantido um bom ritmo de corrida e pensar em termos de campeonato. Esse é o objetivo”, afirmou Léo Sanchez, que já se preparada para a etapa que será disputada nos dias 16 e 17 de outubro, no Autódromo de Goiânia.

Com os resultados da etapa, Léo Sanchez melhorou bastante sua pontuação na classificação do campeonato de Sprint, assumindo a quarta posição com 40 pontos.

“O objetivo é ficar entre os três primeiros do campeonato. Para isso, é necessário se manter com bons resultados em todas as provas e buscar os pontos a cada etapa”, completou.

Veja como foi o sábado da Porsche Cup em Interlagos