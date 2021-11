Em evento de gala dentro da programação do GP São Paulo de Fórmula 1, a Porsche Cup vai coroar seus seis campeões de Sprint neste fim de semana em Interlagos. Todas as categorias em disputa seguem abertas, com nada menos que 26 competidores conservando chances matemáticas de conquistas.

São 44 pontos em jogo nas categorias gerais e 24 nos subcampeonatos Sport e Trophy. O regulamento determina duas voltas rápidas para cada pilotos nas sessões classificatórias, de maneira que não há previsão de grid invertido para domingo.

A programação tem início com curtos treinos livres na sexta-feira. No sábado, a sessão classificatória exigirá duas voltas de cada um. A melhor marca dos pilotos define a ordem de largada de domingo, e a segunda melhor volta o grid de sábado.

As calculadoras terão trabalho frenético com os estrategistas. Como o regulamento determina os descartes dos dois piores resultados de cada competidor após a realização de todas as 12 provas do certame de Sprint, são múltiplas as combinações de resultados para selar os destinos de cada um dos seis títulos em jogo.

Há inclusive a possibilidade de um piloto assegurar matematicamente a conquista no sábado, mas só ser oficialmente declarado campeão no domingo – pois desclassificações não são passíveis de descartes e a hipótese de uma bandeira preta na 12ª prova implica no recálculo dos descartes.

O quali acontece na sexta-feira, a primeira corrida de cada categoria no sábado e as grandes finais no domingo.

Como se não bastasse a emoção do desfecho dos campeonatos de Sprint, o domingo reserva ainda a realização pioneira da OAKBERRY All-Star Race 2021. É uma competição em duplas formadas entre os titulares da Carrera Cup e seus convidados, com um Porsche 718 Spyder zero quilômetros como prêmio.

Porsche Cup – Etapa 8*

Sexta-feira, 12 de novembro

10:40 – 11:10 – Treino OAKBERRY All-Star Race 2021 – Carrera Cup

11:35 – 11:50 – Treino livre – GT3 Cup

14:55 – 15:25 – Treino livre – Carrera Cup

Sábado, 13 de novembro

09:30 – 10:00 – Quali – GT3 Cup

13:30 – 14:00 – Quali – Carrera Cup

15:00 – 15:30 – Corrida 1 – GT3 Cup

17:40 – 18:10 – Corrida 1 – Carrera Cup

Domingo, 14 de novembro

08:30 – 09:00 – Corrida 2 – GT3 Cup

09:30 – 10:00 – Corrida 2 – Carrera Cup

11:00 – 11:30 – OAKBERRY All-Star Race 2021 – Carrera Cup

(*) Sujeito a alterações

Veja como foi a etapa de Goiânia

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #144: GP no Brasil será o mais decisivo dos últimos 10 anos?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: