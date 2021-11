Ricardo Zonta vai reencontrar um antigo parceiro na etapa deste fim de semana da Porsche Cup Brasil: é o piloto Werner Neugebauer, com quem formou dupla vitoriosa na Endurance Series, o campeonato de provas de longa duração do certame, em 2020. Eles vão participar da All-Star Race, prova especial em que o paranaense foi convidado por seu parceiro para buscar um prêmio especialíssimo: um Porsche 718 Spyder zero quilômetro. A prova faz parte da programação do GP de São Paulo de Fórmula 1, no autódromo de Interlagos.

“Estou muito feliz de acelerar com o Werner outra vez”, disse Zonta. “Passamos muito perto do título da Porsche Endurance Series quando corremos juntos no ano passado, então será a chance de buscarmos algo que deixamos de ter por muito pouco”.

“Vencemos juntos a abertura daquele campeonato, que foi justamente aqui em Interlagos. Serão provas curtas, com exigência diferente, mas confio em nosso entrosamento para buscar esse prêmio sensacional”.

A All-Star Race será disputada em duas corridas curtas: na primeira, irão competir os titulares, em prova válida pelo campeonato Sprint da Porsche Cup de 2021. Na segunda prova, uma série de convidados com experiência internacional, como Zonta, assume o comando dos carros.

“Será um grid de altíssimo nível e uma prova especial, em meio ao clima da volta da Fórmula 1 ao Brasil e com um prêmio fabuloso em jogo. Esperamos que, depois de pilotar um Porsche na pista, possamos sair do autódromo a bordo de um Porsche também”, brincou.

