Após quase dois anos com corridas sem a presença de público, os pilotos da Porsche Cup voltarão a ver as arquibancadas cheias neste fim de semana, em um momento importante para a categoria, no momento de definição dos títulos da Sprint, de corridas de curta duração.

Correndo como preliminar da Fórmula 1 em Interlagos, no GP de São Paulo, a Porsche terá a sexta e última etapa da Sprint neste fim de semana e, além do peso pela decisão do títulos, os pilotos mal podem esperar para sentir novamente o apoio dos fãs.

O líder da Carrera Cup, Marçal Müller, chega a Interlagos para uma final que promete muitas emoções. Ele tem 156 pontos contra 152 de Werner Neugebauer, 147 de Miguel Paludo, 145 de Alceu Feldmann e 134 de Enzo Elias.

Müller celebrou o fato da vida começar a voltar ao normal após mais de um ano e meio de pandemia, e comentou as expectativas para a final.

“A sensação é ótima”, disse Müller ao Motorsport.com após a etapa da Endurance em Goiânia. “É muita felicidade ao ver que as coisas estão voltando ao normal. Corrida sem público não é a mesma coisa, então agora será bem mais legal. Ainda mais em uma final em que eu chego apenas dois pontos à frente do [Miguel] Paludo. Tem tudo para ser uma final movimentada e emocionante para todo mundo.

Outro piloto que luta por título neste fim de semana em Interlagos é Fran Lara, terceiro colocado na classificação da Carrera Sport, 19 pontos atrás do líder Renan Pizii. E Lara quer usar a energia do público para entregar bons resultados em São Paulo.

“É muito bom. Sempre dá um ânimo a mais, uma energia a mais. Correndo no templo do automobilismo brasileiro, no final de semana mais importante do ano para o esporte, é sempre uma experiência muito boa. E eu estou animado, para buscar a vitória na Sprint e na Endurance”.

Mas o final de semana da Porsche em Interlagos não será apenas de festa, tendo um desafio a mais para os pilotos. Por correr ao lado da F1, os pilotos terão tempo limitado de pista. Para Müller, a adaptação rápida será chave para bons resultados.

“A diferença ficará com quem conseguir se adaptar à pista mais rápido, porque a condição será outra. Como tem a borracha da F1, não será uma Interlagos normal. É uma pista diferente, com muito mais aderência. Então quem conseguir fazer o acerto mais rápido e se adaptar à essas mudanças deve se dar bem. Espero conseguir fazer uma boa prova e sair com o título”.

Um nome do grid que sabe muito bem como se virar em situações adversas como essa é Miguel Paludo. O brasileiro fez algumas provas na NASCAR Xfinity durante a pandemia na mesma situação: sem treinos livres, indo direto para a classificação. Paludo comentou as expectativas para o fim de semana

“Acho que será uma dinâmica totalmente diferente. Andamos com 50kg de lastro o ano inteiro e sempre me dei bem em Interlagos, correndo com a F1 e sem treinos. Pole nas duas últimas e duas vitórias, então a expectativa é grande”.

“Eu estou em segundo, a apenas dois pontos do líder e seis à frente do terceiro. Então a ideia é chegar e ter um grande final de semana. Serão duas classificações, sem grid invertido, então já muda a dinâmica, mas precisamos ser rápidos e encaixar tudo para buscar mais um título”.

