A Porsche Carrera Cup volta a São Paulo (SP) para disputar a rodada tripla derradeira da temporada de 2020 do campeonato da marca alemã no Brasil. O lendário traçado de Interlagos recebe neste fim de semana, dias 13 e 14 de novembro, a categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta.

Para Enzo Elias, que faz em 2020 seu ano de estreia na classe 4.0 do certame, os objetivos para esta primeira temporada eram ser competitivo, conquistar poles positions, vencer corridas e lutar pelo título dessa categoria bastante disputada por conta do grid formado por pilotos com muita experiência no automobilismo.

Até o momento, Elias cravou duas poles positions e venceu uma prova, além de estar no pódio por algumas vezes ao longo do ano. Alguns contratempos durante a temporada – quebras do carro e incidentes na pista – fizeram com que o jovem atleta brasiliense não conseguisse se manter entre os líderes na tabela de classificação até a última etapa, mas Enzo tem total consciência de que tudo isso faz parte do esporte, bem como entende que suas metas para 2020 têm sido cumpridas com sucesso.

Para este fim de semana em Interlagos, Enzo Elias mira mais uma pole position e mais uma vitória. Considerando o ótimo desempenho que ele tem apresentado durante toda a temporada, Elias volta a capital paulista totalmente confiante em terminar seu ano de estreia no certame no lugar mais alto do pódio.

“A temporada de 2020 tem sido de altos e baixos para mim. Infelizmente, alguns contratempos me impediram de ainda estar na luta pelo título, mas aprendi bastante com tudo o que aconteceu", disse Elias.

"Meus objetivos têm sido cumpridos. Venci corrida, fiz poles positions, em nenhum treino classificatório fiquei fora do top-3 e conquistei três segundos lugares. Isso mostra que sou veloz e muito competitivo. Estou extremamente confiante em vencer em Interlagos e fechar o ano com chave de ouro.”

As provas terão transmissão ao vivo no Motorsport.com.

Confira a programação de pista (Porsche Carrera Cup 4.0):

Sexta-feira, 13 de novembro

10h15: Treino livre 1

13h35: Classificação para a corrida 1

14h25: Classificação para a corrida 2

17h13: Corrida 1 (25 min + 1 volta)

Sábado, 14 de novembro

11h08: Corrida 2 (25 min + 1 volta)

15h48: Corrida 3 (25 min + 1 volta)

