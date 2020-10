Porsche Cup: Entenda como mascote do Iron Maiden foi parar no carro do piloto Chico Horta

Todos os fãs da Porsche Cup reconhecem de longe quando Chico Horta está na pista. Dono de um dos designs mais marcantes do grid, o piloto leva em seu carro a ilustração de “Eddie the head” mascote da banda britânica, Iron Maiden.

Em 2016 fez suas primeiras corridas na categoria, mas foi apenas em 2017 que Chico Horta correu a temporada completa da Porsche Cup pela primeira vez. No ano seguinte, a glória máxima alcançada. Título para ele um ano após sua primeira temporada completa.

Falando em 2018, Horta lembrou com felicidade daquela temporada e sobre como “Eddie the head” foi parar em seu carro.

Em prova em Interlagos, o carro #77 quebrou na volta de apresentação e Horta foi obrigado a sair com o carro reserva.

Mas, naquela etapa em Interlagos, o carro reserva tinha algo especial. O 911 GT3 Cup havia sido preparado para o lendário vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson. Com o número 666 e Eddie The Head estampado no carro. O artista veio ao Brasil e daria algumas voltas naquele carro no templo do automobilismo brasileiro.

Chico não percebeu de cara de qual carro se tratava, por conta das movimentações para recolocá-lo no grid inicial da prova.

Ele só percebeu que havia corrido no carro do vocalista do Iron Maiden depois de vencer aquela etapa. Sim! Correndo com o carro reserva e todo preparado com referencias ao grupo britânico.

Chico, que é um fã declarado da banda, depois de perceber tudo que havia acontecido, foi falar com o dono do carro e agradecer o empréstimo.

O layout seguiu com o carro #77 até os dias atuais da Porsche Cup, e, segundo ele, vai seguir acompanhando até o final de sua trajetória na categoria.

Galeria Lista Francisco Horta 1 / 3 Foto de: Luca Bassani Francisco Horta 2 / 3 Foto de: Luca Bassani Francisco Horta 3 / 3 Foto de: Luca Bassani

Fã de esportes dos mais variados gêneros, Horta contou que, seu favorito, além das pistas, é a bicicleta. Pois é um esporte que te exige muito preparo e disciplina.

Por fim, mais uma curiosidade que poucos sabem sobre ele, Chico Horta é fã assumido de obras de arte. Inclusive é diretor voluntário do MUBE, em São Paulo.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Veja como foi a etapa de Goiânia da Porsche Cup Endurance Series

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna