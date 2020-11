A Porsche Cup está de volta a Interlagos. O palco de sete das 10 provas que aconteceram até agora na temporada do campeonato de Sprint recebe novamente o certame das corridas curtas para definir os campeões de 2020.

A última rodada da temporada, que também será tripla, coloca em disputa 64 pontos, que deixam três das quatro categorias em aberto.

Além das disputas dos títulos que acontecem no final de semana, um ingrediente promete adicionar ainda mais emoção ao evento e sempre é um fator a se considerar no templo do esporte a motor no Brasil: a chuva.

A previsão indica risco de pista molhada tanto para os qualis na sexta quanto para as corridas de ambos os dias.

Pela Carrera Cup, Miguel Paludo chega a Interlagos com 178 pontos somados e 42 pontos de frente para o segundo colocado, Werner Neugebauer (136). Ele precisa apenas de um nono lugar em qualquer uma das provas para confirmar o título. A conta muda para o pentacampeão em caso de bandeira preta para o carro #7.

Neugebauer e Lico Kaesemodel (133) ainda têm chances matemáticas de terminar como campeões da Sprint, para isso é preciso gabaritar a etapa e torcer para Miguel Paludo terminar fora dos pontos nas três corridas. Ainda teremos descarte das duas piores pontuações após o final da etapa. O quarto colocado é Pedro Boesel (121) quem fecha o top5 da Carrera é Pedro Aguiar (115) que vem em grande fase após vitória na Sprint e na Endurance Series em Goiânia.

O campeonato que promete a disputa mais intensa em Interlagos é a Carrera Cup Sport. Os três primeiros colocados estão separados por apenas 6 pontos. Único campeão de 2019 com chances de ser campeão em 2020, Rodrigo Mello lidera a classe Sport com 80 pontos. Maurizio Billi tem 78 e Rodolfo Toni 74. Tudo pode acontecer na Sport, o campeão só será conhecido após a terceira bandeira quadriculada do final de semana, na tarde de sábado.

A GT3 assiste a disputa entre os xarás e companheiros de Endurance. Nelson Marcondes (156) lidera com alguma margem sobre Nelson Monteiro (128). Os pilotos que protagonizaram algumas das principais disputas da temporada e uniram forças nas provas longas decidem quem acaba como campeão da Sprint. Zeca Feffer (122) ainda sonha com o título, mas depende de uma combinação de resultados.

Marcondes tem as duas mãos no título da GT3 Cup Sport desde Goiânia. Ele não pode mais ser alcançado pelos seus adversários da classe. Ele sequer precisa largar para confirmar o título, mas, caso receba bandeiras pretas em Interlagos, isso implica mudança nos resultados descartados e consequentemente risco de perda do título –uma vez que desclassificações não são passíveis de descarte.

Vale lembrar que o regulamento da Porsche Cup determina aplicação dos descartes das duas piores pontuações de cada competidor apenas ao término do campeonato. Nesse sentido, mesmo que os líderes da Carrera Cup e GT3 Cup somem pontos inalcançáveis por seus concorrentes após as duas corridas de sexta, ainda será necessário esperar até sábado para que sejam oficialmente decretados campeões em virtude da questão das bandeiras pretas.

A programação determina dois qualis e a primeira corrida de cada categoria na sexta. No sábado acontecem as corridas 2 e 3, sendo as últimas com grid invertido.

Os qualis têm transmissão pelo site oficial e pelos canais da Porsche Cup no Youtube e Facebook, bem como as seis corridas. As provas são exibidas ao vivo também pelos canais Sportv e pelo portal motorsport.com.

Cronograma

Sexta-feira, 13 de novembro

13h10 – Quali corrida 1 – GT3 Cup

13h35 – Quali corrida 1 – Carrera Cup

14h – Quali corrida 2 – GT3 Cup

14h25 – Quali corrida 2 – Carrera Cup

16h – Corrida 1 – GT3 Cup

17h13 – Corrida 1 – Carrera Cup

Sábado, 14 de novembro

10h – Corrida 2 – GT3 Cup

11h03 – Corrida 2 – Carrera Cup

14h50 – Corrida 3 – GT3 Cup

15h53 – Corrida 3 – Carrera Cup

Carrera Cup

1. Miguel Paludo 178

2. Werner Neugebauer 136

3. Lico Kaesemodel 133

4. Pedro Boesel 121

5. Pedro Aguiar 115

6. Marçal Muller 113

7. Enzo Elias 110

8. Alceu Feldmann 97

9. JP Mauro 82

10. Luca Seripieri 66

Christian Hahn 66

12. Maurizio Billi 53

13. Rodrigo Mello 52

14. Rodolfo Toni 44

15. Rouman Ziemkiewicz 33

16. Renan Pizii 25

17. Ricardo Baptista 17

Fran Lara 17

19. Eduardo Azevedo 7

Carrera Cup Sport

1. Rodrigo Mello 80

2. Maurizio Billi 78

3. Rodolfo Toni 74

4. Rouman Ziemkiewicz 56

5. Renan Pizii 43

6. Fran Lara 30

7. Eduardo Azevedo 12

GT3 Cup

1. Nelson Marcondes 156

2. Nelson Monteiro 128

3. Zeca Feffer 122

4. Urubatan Jr 114

5. Marco Billi 112

6. Lucas Salles 104

7. Marcio Mauro 93

8. Eduardo Menossi 80

Paulo Totaro 80

10. Leonardo Sanchez 73

11. Cesar Urnhani 55

12. Ayman Darwich 54

13. Francisco Horta 51

14. Cristian Mohr 45

15. Ramon Alcaraz 43

16. Georgios Frangulis 40

17. Danilo Menossi 36

18. André Gaidzinski 29

19. Sang Ho Kim 14

20. Guilherme Reischl 6

21. Ricardo Fontanari 1

22. Bruno Campos 0

GT3 Cup Sport

1. Nelson Marcondes 97

2. Eduardo Menossi 72

3. Paulo Totaro 68

4. Leonardo Sanchez 52

5. Ayman Darwich 46

6. Georgios Frangulis 36

7. Danilo Menossi 34

8. André Gaidzinski 31

9. Sang Ho Kim 11

10. Ricardo Fontanari 6

11. Bruno Campos 2

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1, MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Hamilton despista sobre Rosberg, analisa Bottas e ‘esquece’ Alonso; assista e entenda

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate

Your browser does not support the audio element.

.