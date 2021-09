Porsche Cup: Fernando Croce mostra evolução na etapa de Curitiba

O fim de semana de provas da Porsche XP Private Cup foi de evolução para Fernando Croce. Na quinta etapa do campeonato, disputada no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais (PR).

O piloto do interior paulista chegou em quinto na prova de domingo (12) na categoria Carreira Cup 4.0 classe Sport e abandonou a corrida de sábado (11), após se ver envolvido em um acidente com um adversário.

Croce teve dificuldades nos treinos devido ao banco que não teve um ajuste perfeito.

“Nesta etapa de Curitiba acabei fazendo um banco novo, e só testando na etapa, não ficou com um bom ajuste, tentamos melhorar isso durante os treinos, e no classificatório acabamos colocando almofadas para erguer e ter uma visibilidade melhor".

"Na classificação eu vinha bem, mas na minha volta rápida fui atrapalhado por um adversário e tive que tirar o pé, diante disso não aproveitei os 100% e acabei largando da vigésima posição”, relatou.

“Na corrida de sábado tive um acidente e a caixa de direção quebrou, fim de prova para nós. No domingo larguei e no início tivemos um acidente feio, bandeira vermelha, e na relargada saindo de vigésimo, consegui escalar o pelotão , pulando para a décima terceira posição geral".

"Na classe Sport fechei em quinto, mas como competimos junto com a classe Trophy o resultado foi a sétima posição, e por pouco não conseguimos um pódio. Foi uma boa evolução, temos alguns ajustes ainda, principalmente no banco, mas saímos satisfeitos com o resultado e confiantes para a próxima corrida”, explicou ainda o piloto.

A sexta etapa da Porsche Cup já tem data e local definidos. O próximo encontro da categoria será no fim de semana dos dias 09 e 10 de outubro, no autódromo de Goiânia, em Goiás, palco da penúltima jornada de sprint da temporada.

