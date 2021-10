Está lançado o maior, mais estruturado e mais completo programa de automobilismo virtual do Brasil. A partir de 4 de outubro serão abertos os servidores de classificação para o Porsche Esports Program Brasil, enquanto a etapa inaugural do campeonato será no dia 19 de outubro. Qualquer usuário brasileiro da plataforma iRacing pode participar gratuitamente em busca de uma das 80 vagas dos grids.

O campeonato promoverá a estreia virtual do novíssimo Porsche 911 GT3 Cup “992”, modelo que equipará a categoria real em 2022. Ao longo de três meses, serão 20 corridas divididas entre 10 etapas – 5 para cada campeonato. O programa tem farta premiação: treinamento de pilotagem em modelos Porsche de rua e de competição em autódromos, premiações exclusivas em produtos Porsche Brasil, créditos de R$ 15.000,00 em equipamentos por Pro Racing Simuladores e P1 Speed, US$ 2.000,00 em créditos no simulador iRacing, além de um relógio TAG Heuer da icônica coleção Carrera – a combinação perfeita entre a alta relojoaria e o automobilismo.

Conheça todos os detalhes da iniciativa:

Formato

Em 2021 há dois campeonatos em disputa, e os pilotos são direcionados para cada um deles conforme seu iRating (nível de ranqueamento no iRacing).

O Porsche Esports Carrera Cup é destinado a pilotos profissionais (iRating acima de 3.000 pontos), utilizando a versão virtual do novíssimo Porsche 911 GT3 Cup “992”, que estreará na temporada 2022 da Porsche Cup Brasil. Esta categoria será disputada com setup aberto e terá 40 competidores no grid, sendo que os 10 primeiros colocados do campeonato em 2020 já possuem suas vagas garantidas.

O Porsche Esports Sprint Challenge é destinado a pilotos com experiência de iniciante a intermediária (iRating igual ou abaixo de 3.000), utilizando o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. A categoria será disputada com setup fixo (fechado), terá 40 competidores no grid e – assim como na Carrera Cup – os 10 primeiros colocados do campeonato 2020 possuem suas vagas garantidas.

Cada campeonato tem cinco etapas, distribuídas entre outubro e dezembro. Os eventos serão sempre realizados às terças-feiras, com transmissão ao vivo a partir de 21h.

Carros da Porsche Esports Brasil Photo by: Divulgacao

Como participar das Classificatórias

A inscrição é gratuita e realizada pelo site oficialPorscheEsports.com.br.

Entre os dias 4 e 13 de outubro acontecem as Classificatórias, processo seletivo para ingresso nos campeonatos. Qualquer usuário do iRacing pode participar, sem taxa de inscrição. Os concorrentes serão automaticamente direcionados para as classes Carrera Cup ou Sprint Challenge, conforme sua pontuação no iRating no dia da abertura das classificatórias.

Assim como nas corridas dos campeonatos, o setup do carro nas Classificatórias é aberto na Carrera Cup e fechado na Sprint Challenge.

As Classificatórias acontecem na pista japonesa de Okayama, presente no pacote básico do iRacing. Não há limite ao número de voltas que cada piloto pode realizar na tentativa de se classificar.

Serão selecionados os 30 melhores competidores para cada grid. O ranqueamento será definido pela melhor sequência de quatro voltas de cada piloto.

Todos os pilotos inscritos poderão acompanhar os resultados parciais a partir do site oficial, com atualizações automáticas a cada 24 horas.

Programação do evento

As etapas da Carrera Cup e da Sprint Challenge têm programações e regulamentos idênticos, sempre compostas de rodadas duplas.

Depois de um treino classificatório de 15 a 20 minutos (a depender do tamanho da pista), no qual os competidores têm direito a quatro voltas cronometradas, é determinado o grid de largada.

As duas corridas possuem 30 minutos de duração, com um breve intervalo entre elas. O grid da primeira prova é estipulado pelo treino classificatório e, o da segunda, pelo resultado da primeira bateria, invertendo-se as dez primeiras posições.

As provas têm pontuações distintas. Na primeira, a vitória vale 50 e pontua até o 30º colocado. Na segunda corrida pontuam apenas os 20 primeiros, com o vencedor somando 30 tentos. O melhor tempo no quali e a melhor volta em cada bateria rendem um ponto extra aos seus autores.

Todos os eventos acontecem sempre às terças-feiras, com início às 21h e previsão de 1h45min de duração. Apenas a penúltima etapa da Sprint Challenge será disputada em um sábado (11/dezembro), em horário a ser divulgado posteriormente.

Assim como acontece nas corridas do campeonato da Porsche Cup Brasil, é realizado um briefing obrigatório com as autoridades desportivas e o estafe promotor do campeonato.

Premiação

O pacote de prêmios continua sendo o mais expressivo do automobilismo virtual no Brasil e diferenciado conforme a categoria:

Carrera Cup:

Campeão e vice ganham uma exclusiva clínica de pilotagem da Porsche Cup Brasil, a bordo de um Porsche 911 GT3 Cup utilizado pela categoria nas pistas de corrida. Assim como em 2020, o campeão leva ainda um relógio TAG Heuer da icônica coleção Carrera: a combinação perfeita entre a alta relojoaria e o automobilismo.

Para o piloto da Carrera Cup que participar de todas as etapas e obtiver o menor número de pontos de punição acumulados na temporada, um voucher no valor de R$ 3.750,00 para trocar por equipamentos de simulador junto ao parceiro Pro Racing Simuladores. Para o segundo piloto participante de todas as etapas e com menor número de pontos de punição acumulados, um voucher de R$ 2.000,00 na Pro Racing Simuladores. E para o terceiro, um voucher de R$ 1.250,00 na Pro Racing Simuladores. O critério de desempate será a posição final no campeonato.

Haverá também premiação em créditos no simulador iRacing aos três primeiros colocados: 500 dólares para o campeão, 300 dólares para o vice e 200 dólares ao terceiro colocado.

Sprint Challenge:

Campeão e vice ganham o treinamento oficial de precisão e performance Porsche Track Experience, ministrado pela Porsche Brasil com os carros da marca em um autódromo brasileiro. Já o campeão leva sozinho um kit de prêmios exclusivos Porsche Brasil.

Para o piloto da Sprint Challenge que participar de todas as etapas e obtiver o menor número de pontos de punição acumulados na temporada, um voucher no valor de R$3.750,00 para trocar por equipamentos de simulador junto ao parceiro P1 Speed. Para o segundo piloto participante de todas as etapas e com menor número de pontos de punição acumulados, um voucher de R$ 2.000,00 junto ao parceiro Pro Racing Simuladores. E para o terceiro, um voucher de R$ 1.250,00 junto ao parceiro P1 Speed. O critério de desempate será a posição final no campeonato.

Haverá também premiação em créditos no simulador iRacing aos três primeiros colocados: 500 dólares para o campeão, 300 dólares para o vice e 200 dólares ao terceiro colocado.

Além do curso e premiações, o campeão da Porsche Esports Sprint Challenge Brasil terá em 2021 vaga garantida para seu próximo desafio, o Porsche Esports Carrera Cup Brasil.

Carros da Porsche Esports Brasil Photo by: Divulgacao

Como acompanhar as provas e informações do campeonato

Todas as etapas do Porsche Esports Program Brasil 2021 serão transmitidas ao vivo pelo streaming no Youtube da Porsche Cup Brasil (youtube.com/PorscheCupBrasil) e IRB e-Sports (youtube.com/IRBesports). Thiago Alves será o narrador oficial do campeonato, com comentários de Rodrigo Favoretto e Wilson Neto.

O hub de conteúdo do Porsche Esports Program Brasil 2021 é seu site oficial www.PorscheEsports.com.br. Na página oficial estão disponíveis informações de inscrição, com documento PDF passo a passo e também vídeo explicativo; calendário completo; regulamentos de ambas as categorias; páginas explicativas detalhadas sobre cada campeonato; links das mídias sociais.

A plataforma em automobilismo virtual tem seus canais dedicados em mídia social: Instagram (@PorscheEsportsBrasil), Twitch (@PorscheEsportsBrasil) e Facebook (Porsche Esports Brasil). E conta com apoio de conteúdo nos perfis oficiais das entidades promotoras: Instagram @PorscheCupBrasil e @PorscheBrasilOficial.

Calendário - Porsche Esports Program Brasil 2021:

Classificatórias

04 de outubro a 13 de outubro – Okayama (Japão) – Carrera Cup e Sprint Challenge

Campeonato

19 de outubro – Red Bull Ring (Áustria) – Sprint Challenge

26 de outubro – Interlagos (Brasil) – Carrera Cup

02 de novembro – Le Mans (França) – Carrera Cup

09 de novembro – Mount Panorama (Austrália) – Sprint Challenge

16 de novembro – Road Atlanta (EUA) – Carrera Cup

23 de novembro – Ímola (San Marino) – Sprint Challenge

30 de novembro – Spa-Francorchamps (Bélgica) – Carrera Cup

11 de dezembro – Hockenheim (Alemanha) – Sprint Challenge

14 de dezembro – Interlagos (Brasil) – Sprint Challenge

21 de dezembro – Suzuka (Japão) – Carrera Cup

