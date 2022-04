Carregar reprodutor de áudio

Georgios Frangulis fechou a primeira corrida da etapa do Velocitta da Porsche Carrera Cup em 10º lugar, sendo terceiro colocado na classe Sport. Além do desempenho na pista situada em Mogi Guaçu (SP), o piloto do Porsche #88 da ORTD subiu ao pódio pela terceira vez no ano, mantendo 100% de aproveitamento.

Largando em nono lugar geral, Frangulis fez uma largada segura, escapou dos acidentes e manteve a posição. Na sequência, ele se defendeu dos ataques de Alceu Feldmann.

Na abertura da quarta volta, o “Grego”, como é chamado, era o 10º colocado geral e segundo na Carrera Sport. Três giros mais tarde, ele subia para a nona colocação novamente, em uma prova muito equilibrada.

A partir deste momento Frangulis passou a se aproximar de Lucas Salles, oitavo lugar na prova, a disputa valia a vitória na classe Sport. Ao mesmo tempo, Franco Giaffone vinha logo atrás pressionando o piloto da ORTD.

Na 10ª volta, Frangulis foi atacado em duas oportunidades, o piloto se defendeu com maestria para manter o segundo lugar da classe, mas no giro seguinte passou a ser o décimo colocado.

O piloto da OAK Racing Team manteve o bom ritmo e recebeu a bandeira quadriculada na décima posição da primeira prova da Porsche Carrera Cup, sendo terceiro colocado na classe Sport.

“Foi difícil em Goiânia, e estou contente em melhorar por aqui”, disse Frangulis. “Estamos andando sem o ABS nessa etapa, então é como se fosse mais uma vez um carro novo, mas me entendo bem com este tipo de carro.

“Treinamos e classificamos bem, cometi um pequeno erro na disputa com o Giaffone que ele me passou na disputa pela segunda posição. Saldo positivo com o terceiro lugar, agora é hora de focar na prova de amanhã e largar bem da 10ª posição.

“Essa evolução de andar entre os 10 primeiros da categoria principal é importante, este é o nosso lugar na Carrera Cup.”

Neste domingo acontece a segunda prova da programação, às 13 horas, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

