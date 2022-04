Carregar reprodutor de áudio

O sábado foi marcado pelas primeiras corridas da etapa do Velocitta da Porsche Cup. As disputas foram acirradas tanto na Carrera Cup, quanto na Sprint Challenge e os números as tabelas de pontos refletem a competitividade dos campeonatos.

Nada menos do que três pilotos estão empatados na liderança da Carrera Cup: Marçal Muller, Chris Hahn e Miguel Paludo somam 54 pontos após três provas. Enzo Elias, que venceu neste sábado já aparece com 34, na sexta posição, já mostrando que vai querer entrar na briga.

Na Sprint Challenge, Raijan Mascarello tirou a ponta de Nelson Marcondes, mas não por muito, já que apenas um ponto o separa. Ayman Darwich vê a briga de perto, seis pontos a menos que Raijan.

Confira como estão todos os campeonatos da Porsche Cup após a primeira corrida do Velocitta

Carrera Cup

1. #544 Marçal Muller, 54 pontos

#26 Christian Hahn, 54

#7 Miguel Paludo, 54

4. #1 Alceu Feldmann, 46

5. #20 Pedro Aguiar, 35

6. #73 Enzo Elias, 34

7. #70 Lucas Salles, 31

8. #16 Renan Pizii, 26

9. #3 Franco Giaffone, 24

10. #888 Lineu Pires, 19

11. #8 Werner Neugebauer, 14

12. #87 Nelson Monteiro, 13

13. #80 Rouman Ziemkiewicz, 10

14. #88 Georgios Frangulis, 9

15. #5 Sylvio de Barros, 8

16. #29 Rodrigo Mello, 6

17. #17 Leonardo Sanchez, 5

18. #77 Francisco Horta, 3

19. #85 Eduardo Menossi, 2

Carrera Cup Sport

1. #70 Lucas Salles, 34 pontos

2. #3 Franco Giaffone, 28

3. #88 Georgios Frangulis, 20

4. #77 Francisco Horta, 16

5. #80 Rouman Ziemkiewicz, 15

6. #85 Eduardo Menossi, 12

Carrera Cup Rookie

1. 888 Lineu Pires, 34 pontos

2. 87 Nelson Monteiro, 26

3. 5 Sylvio de Barros, 19

4. 33 Bruno Campos, 17

5. 121 João Barbosa, 15

6. 17 Leonardo Sanchez, 13

7. 44 Gustavo Farah, 10

8. 9 Edu Guedes, 9

9. 25 Paulo Sousa, 3

Sprint Challenge

1. #80 Raijan Mascarello, 50 pontos

2. #199 Nelson Marcondes, 49

3. #555 Ayman Darwich, 44

4. #3 Cristian Mohr, 40

5. #69 Daniel Correa, 38

6. #5 Marcelo Tomasoni, 34

7. #1 Urubatan Junior, 28

8. #55 Ramon Alcaraz, 27

9. #20 Vina Neves, 26

10. #11 Márcio Mauro, 17

#117 Guilherme Bottura, 17

12. #14 André Gaidzinski, 16

13. #17 Ricardo Fontanari, 12

14. #77 Josimar Junior, 11

15. #22 Caio Castro, 10

16. #71 SangHo Kim, 8

17. #33 Gustavo Zanon, 7

18. #21 Miguel Mariotti, 6

19. #7 Piero Cifali, 5

20. #99 Nasser Aboultaif, 2

Sprint Challenge Sport

1. #55 Ramon Alcaraz, 28 pontos

2. #117 Guilherme Bottura, 24

3. #14 André Gaidzinski, 23

4. #77 Josimar Junior, 18

5. #33 Gustavo Zanon, 14

6. #7 Piero Cifali, 12

7. #71 SangHo Kim, 11

8. #21 Miguel Mariotti, 6

#99 Nasser Aboultaif, 6

10. #78 Rafael Cardoso, 4

Sprint Challenge Rookie

1. #33 Gustavo Zanon, 27 pontos

2. #7 Piero Cifali, 25

3. #71 SangHo Kim, 22

4. #99 Nasser Aboultaif, 14

Veja como foram as corridas

