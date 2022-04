Carregar reprodutor de áudio

Raijan Mascarello foi o grande nome da corrida 1 da Porsche Sprint Challenge deste sábado no Velocitta. Após conquistar a pole position pela manhã, o mato-grossense dominou boa parte da prova, tendo que se recuperar apenas nos primeiros movimentos da corrida.

“Eu larguei na pole, acabei perdendo duas posições”, explicou Mascarello. “Mas o carro estava muito bom, estava bem no chão, tranquilo de se guiar, então foi perfeito, encaixou tudo e consegui fazer ultrapassagem depois disso na mesma curva que eu tomei. Eu acho que fechamos com chave de ouro por hoje. Temos amanhã ainda, vou largar em sétimo.”

Raijan conseguiu imprimir um grande ritmo após assumir a liderança, e contou como conseguiu administrar a vantagem.

“Você não pode tirar muito o pé, para não desconcentrar. Demos uma aliviada sim, batemos seis segundos e meio de diferença para o segundo colocado e eu tirei o pé. Freava um pouquinho antes, não forçava tanto na frente de curva, para economizar o carro e deu certo. Mantivemos aquela distância o tempo todo e foi show.”

