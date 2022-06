Carregar reprodutor de áudio

Georgios Frangulis e a OAK Racing Team Dynasty (ORTD) chegam a Interlagos na terceira etapa da Porsche Cup com o objetivo de conquistar a primeira vitória à bordo do Porsche 911 GT3 Cup geração 992. Depois de subir ao pódio nas duas primeiras etapas da temporada, Frangulis busca escalar ainda mais os degraus e levar as cores da ORTD ao posto de primeiro lugar.

Primeiro piloto do grid a acelerar o novo modelo da montadora alemã - em etapa da Porsche Supercup no RedBull Ring na temporada passada - Frangulis aposta em sua experiência com o carro em uma pista onde todos os pilotos dominam com maestria.

A categoria fez seu primeiro ensaio da temporada no traçado paulista, quando sediou a pré-temporada no começo do ano e deu aos pilotos a primeira oportunidade de acelerar o novo bólido em solo nacional.

A terceira etapa da Porsche Cup começa com treinos extras e opcionais na quinta. A sexta é reservada a nova sessões de treinos opcionais e uma sessão de treino livre. Sábado, Frangulis parte para o classificatório e a primeira das duas corridas do fim de semana, já domingo é dedicado ao encerramento da etapa com a segunda corrida.

A terceira etapa da Porsche Cup Brasil tem transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

“É nossa segunda vez em Interlagos com o carro novo, mas a primeira competindo", disse Fragulis. "Fizemos apenas a pré-temporada por aqui e agora chega a novidade de disputar uma etapa de fato. Agora já conhecemos melhor o comportamento do carro, temos duas etapas de experiência com o setup dele.

"Vamos ver como vai estar o tempo, tem previsão de chuva para sexta e sábado, vai ser uma oportunidade de conhecer o carro na chuva, que ainda não andamos com ele nessas condições.

"Tirando isso, estou empolgado com a oportunidade de correr em Interlagos, é uma pista que eu gosto muito e conheço bem. Minha primeira vitória na geral foi aqui em 2020, além de algumas pancadas feias. É hora de pensar nas coisas boas e esquecer das ruins e se concentrar para uma boa etapa.”

