Porsche Cup: Volta do ABS será diferencial etapa em Interlagos

A Porsche Cup Brasil volta a acelerar em Interlagos neste fim de semana em encontro válido pela terceira etapa da temporada 2022. Este será o primeiro encontro oficial dos pilotos no autódromo que é tido como a casa da categoria, já que os competidores tiveram uma pré-temporada para testar os novos carros. A novidade da etapa fica por conta da volta do ABS, sistema anti-travamento dos freios que foi desativado na segunda etapa disputada no Velocitta.

Com isso, os competidores poderão usar e abusar do pedal de freio e dos discos Fremax, que equipam os carros da Porsche Brasil.

“Interlagos possui uma das frenagens mais desafiadoras dos circuitos brasileiros ao final da reta dos boxes, o S do Senna, a qual permite disputas extremamente emocionantes”, disse Ronaldo Chremonezi, gerente de Engenharia de Produto FREMAX. “Além disso, em seus 4.309 metros, das 13 curvas do traçado, seis delas trazem pontos de frenagens fortes, onde os freios têm grande importância, sendo decisivos para o resultado, já que os locais também são propícios para ultrapassagens.

“Na prática, é possível perceber a eficiência do sistema de frenagem na utilização dos discos Fremax no principal ponto de frenagem do circuito, o S do Senna, primeira curva do circuito, em que os pilotos vêm pela longa reta dos boxes a cerca de 240 km/h para frearem a pouco menos de 200 metros da curva, fazendo com que a primeira ‘perna’ do S seja contornada a 75 km/h, uma redução de 165 km/h em apenas alguns segundos.

“Com o retorno do ABS, essas condições podem ser levadas ainda mais ao extremo, permitindo frenagens ainda mais agressivas, no limite do equipamento”, completou.

Veja como foi a última etapa no Velocitta

