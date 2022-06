Porsche Cup: Leo Sanchez busca terceiro pódio da temporada

Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, Leo Sanchez volta ao grid da Porsche Carrera Cup para a disputa da terceira etapa do campeonato, em Interlagos. O bicampeão da Endurance Series busca o terceiro pódio na temporada.

O piloto estreou na Carrera Cup com dois pódios na classe Rookie em Goiânia, na sequência ficou de fora da etapa do Velocitta por conflito de calendário.

Em Interlagos, Sanchez busca manter o bom desempenho apresentado na estreia. O piloto do carro #17 tem boas lembranças do circuito de 4.309 metros localizado na capital paulista. Foi neste palco que ele ergueu os dois troféus de campeão da Porsche Endurance, além de ter subido ao pódio na Sprint Challenge Sport.

A terceira etapa prevê treinos opcionais na quinta e sexta, com o primeiro dos treinos livres também na sexta-feira. O sábado é dedicado ao treino classificatório no período da manhã e a primeira corrida da programação durante à tarde. No domingo, a categoria encerra a etapa de Interlagos com a segunda corrida do fim de semana.

“Estou ansioso em voltar a acelerar na Porsche Cup, a estreia em Goiânia foi muito boa e espero que em Interlagos consiga manter o desempenho”, disse Leo. “Eu gosto muito desta pista, conquistei dois títulos aqui em dupla com o Átila (Abreu), então a expectativa é a melhor possível.”

A Porsche Cup tem transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

