A Porsche Cup realizou treino livre nesta sexta-feira (16) em Interlagos e a categoria GT3 Cup fechou a programação do dia no autódromo paulistano.

Com o tempo de 1min38s869, Cristian Mohr foi o mais rápido no geral, seguido de Caio Castro, a 0s465 do carro #3. O piloto/ator foi o melhor na classe Sport. Ricardo Fontanari – também da Sport -, Lucas Salles e Nelson Monteiro completaram o top-5.

Na Trophy, Edu Guedes completou o treino na 11ª posição, mas foi o mais rápido entre os pilotos da sua classe.

O treino de classificação da etapa de Interlagos da Porsche GT3 Cup acontece neste sábado, às 10h15, horário de Brasília, com transmissão do Motorsport.com.

Resultado

Posição Piloto Tempo/Dif. 1 Cristian Mohr 1:38.869 2 Caio Castro 0.465 3 Ricardo Fontanari 0.475 4 Lucas Salles 0.694 5 Nelson Monteiro 0.705 6 Raijan Mascarello 0.777 7 Lineu Pires 1.381 8 Andre Gaidzinksi 1.423 9 Daniel Correa 1.678 10 Paulo Totaro 1.797 11 Edu Guedes 1.839 12 Guilherme Bottura 1.899 13 Leo Sanchez 1.971 14 Ayman Darwich 2.109 15 SangHo Kim 2.518 16 Vina Neves 2.821 17 Paulo Sousa 2.914 18 Gustavo Farah 2.991 19 Edson dos Reis 3.198 20 Bruno Campos 3.419 21 Khayam Ghazzaoui 4.822 22 Carol Aranha 5.500 23 Nasser Aboultaif 5.647

