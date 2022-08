Carregar reprodutor de áudio

Josimar Junior se prepara para a rodada internacional da Porsche Cup, maior competição monomarca da América Latina. Na próxima semana, entre os dias 10 e 14 de agosto, o pernambucano estará a bordo do carro #77, com o qual dividirá com o piloto conterrâneo Sérgio Ramalho, nas provas de Endurance da temporada 2022. A primeira de três etapas acontece dias após a disputa da quarta etapa do campeonato Sprint, no mesmo local, nos dias 11 e 12.

Essa será a primeira temporada da dupla Josimar Junior e Sérgio Ramalho no campeonato Endurance.

“Na minha carreira no automobilismo sempre tive com Sérgio Ramalho ao lado, além de um grande piloto é um grande amigo, então não faltará sintonia, dentro e fora das pistas. Vamos montar uma boa estratégia para sair com um grande resultado de lá”, disse o piloto de Recife (PE).

Com experiência em provas no Uruguai e Estados Unidos em 2019, Josimar destaca a expectativa para a maratona de corridas da Porsche Cup na Argentina.

“Correr fora do país é sempre muito bom, primeiro porque são pistas que não corremos com frequência, então termina que deixam as condições mais iguais possíveis para todos os pilotos. Segundo, temos acessos a grandes autódromos fora do Brasil, nesse caso o melhor da Argentina. E também, é sempre bom representar bem seu país mundo afora”, afirmou o piloto do carro #77.

Josimar e Sérgio farão a estreia em solo argentino e, por isso, intensificaram os treinos físicos para a corrida de longa duração e em simulador.

“Como é um circuito novo, é sempre importante saber para que lado virar antes de chegar, isso nos ajuda a entender a pista de forma mais rápida quando chegarmos no local”, salientou Josimar, que compete na classe Challenge Sport e ocupa a terceira posição na tabela de classificação, com 40 pontos.

“Estou muito feliz de estar junto de Josimar nesse campeonato do Endurance, sem dúvidas, nosso objetivo é faturar esse título”, contou Sérgio. “Vai ser minha primeira vez na Argentina e sempre admirei não só as corridas deles como os circuitos também, estou super empolgado”, menciona o recifense.

