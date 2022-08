Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup desembarca em solo Argentino para promover um fim de semana intenso de competições em Termas de Río Hondo. Nos dias 11 e 12 de agosto, a categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta entra na pista para a disputa da quarta etapa de 2022 do campeonato sprint.

Em 14 de agosto, será a vez da Endurance realizar sua corrida inaugural do ano, lembrando que o certame de provas de longa duração contempla três encontros ao longo da temporada.

Enzo Elias anunciou nesta segunda-feira que disputará a endurance em dupla com o piloto Adroaldo Weisheimer, atual campeão brasileiro de Rally Cross Country. Com isso, Elias embarca para a Argentina para encarar um duplo desafio: disputar as corridas da sprint e a prova da endurance.

Após a vitória em Interlagos na etapa passada na sprint, Elias quer aproveitar a fase para diminuir a diferença para o líder da competição, Marçal Muller, bem como começar a construir o bicampeonato na Endurance Series, uma vez que o jovem atleta do Distrito Federal é o atual campeão da divisão.

Esta será a primeira vez em que Enzo Elias guiará no traçado argentino: “Estou muito animado para estas etapas na Argentina. Este é um autódromo no qual nunca andei, mas gosto muito desse tipo de desafio. Sobre as provas da sprint, serão corridas cruciais para mim. Preciso somar bons pontos para me manter na briga pelo título”, relatou.

“Estou fazendo a preparação no simulador para chegar com ideia do traçado e estou bastante confiante em começar a segunda metade do campeonato com o pé direito.”

Ele falou ainda sobre a abertura da temporada 2022 da Porsche Endurance Series: “Estou extremamente empolgado pela chegada do meu primo Adroaldo, que é um piloto renomado no mundo do rali, para guiar comigo no campeonato. Certamente, uma dupla familiar será bastante interessante tanto para nós quanto para a categoria. Vamos trabalhar arduamente desde o primeiro treino para disputarmos a vitória”, finalizou.

