O início da temporada de corridas longas da Porsche Cup Brasil está para começar e junto com ela vem um número grande de pilotos renomados nacional e mundialmente. A Mahrte Racing Team, equipe formada pelos pilotos Werner Neugebauer e Franco Giaffone, será reforçada com a presença de dois pilotos com história na Fórmula 1: Ricardo Zonta será o parceiro de Neugebauer na disputa pelo título da Carrera, enquanto Rubens Barrichello dividirá o carro com Giaffone na Carrera Sport.

A primeira corrida do campeonato de Endurance acontece na Argentina, mais precisamente na cidade de Santiago del Estero, no Autódromo de Termas de Río Hondo, nos dias 13 e 14 de agosto. A etapa acontece dias após a disputa da quarta etapa do campeonato Sprint, no mesmo local, nos dias 10 e 11.

Essa será a terceira temporada da dupla Neugabauer/Zonta no campeonato Endurance. Em 2019 a dupla bateu na trave e ficou com o terceiro lugar – campeonato no qual eles conquistaram uma pole e dois pódios. No ano seguinte, os pilotos sofreram com quebras e ficaram de fora da briga pelo título, mesmo conquistando dois pódios, com direito a uma vitória.

“Quero agradecer a Mahrte pela confiança e oportunidade de estar no grid em mais uma temporada”, disse Neugebauer. “Tanto eu quanto o Ricardo Zonta estamos muito focados em buscar esse título para o time. É o único campeonato da Porsche que falta na minha carreira. Será a terceira temporada ao lado do Zonta e nós andamos bem juntos”, avaliou. “O campeonato Endurance nos proporciona a oportunidade de andar com pilotos consagrados mundo afora e isso faz com que o nível do campeonato fique cada vez mais elevado”, completou o piloto que foi campeão Sprint em 2018 e Overall em 2019.

O piloto do Porsche 992 #8 foi o último vencedor da categoria em terras argentinas. Na temporada 2017, Neugebauer disputou a etapa do campeonato Sprint no circuito e venceu a segunda corrida do fim de semana, a última disputada no país vizinho.

“Disputar a Porsche Endurance Series é sempre muito bom e fiquei muito feliz em voltar a formar dupla com o Werner. Conquistei o campeonato em 2018, fui vice-campeão em 2019, e ao lado do Werner, disputamos o título até a etapa final em 2020. Temos uma parceria muito boa e juntos somos bem competitivos e vamos batalhar pelo meu segundo título da competição e o primeiro ao lado do Werner”, disse o piloto que atualmente defende a RCM Motorsports na Stock Car.

Giaffone/Barrichello

Outra dupla forte para o grid é Franco Giaffone e Rubens Barrichello. Rubinho é o segundo piloto com mais tempo na F1, com 19 temporadas e 326 GPs disputados. Atualmente, ele é piloto da Full Time Sports na Stock Car e campeão de 2014 da categoria.

Franco é o atual líder do campeonato Sprint Challenge na classe Sport e vai em busca de manter essa vantagem para o campeonato Endurance e overall (a soma das duas pontuações).

“Eu corri na Porsche até 2015 e não tínhamos ido para Río Hondo nessa época, então vai ser a minha primeira vez na pista. O Werner correu lá e tenho certeza de que ele vai me ajudar com os detalhes, além de termos dois ex-pilotos de F1 junto com a gente e os dois podem ajudar a gente com bastante informações”, disse o piloto titular do Porsche #3.

“Eu fiquei muito feliz com o convite do Franco para correr, eu sou muito amigo da família Giaffone, fui casado com a prima dele durante 22 anos e temos uma ligação de família mesmo. Será a minha primeira experiência dividindo o carro com ele e estou muito feliz. Vamos para a Argentina no começo da semana para aproveitar o maior tempo de pista possível. Eu corri por dois anos na Argentina, mas não conheço essa pista e também será a primeira experiência com o 992, que dizem que é um bruto ainda melhor que o antigo”, comentou Barrichello.

O circuito argentino é um dos mais importantes na terra dos Hermanos. O palco das etapas internacionais da Porsche Carrera Brasil foi inaugurado na temporada 2008 e também recebe etapas da Super TC2000 e da MotoGP. Em fevereiro de 2021 o autódromo sofreu com um incêndio e foi reconstruído. As corridas são disputadas no sentido horário com 12 curvas (sete à esquerda e cinco à direita) numa extensão de 4.417 metros.

