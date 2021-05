Porsche Cup: Leo Sanchez vai encarar categorias GT3 Cup e Carrera

Nesta quarta-feira (26), Leo Sanchez anunciou que disputará as categorias GT3 e Carrera Cup da Porsche Cup Brasil, que terá a abertura da temporada no Velocitta no fim de semana, com provas no sábado e domingo.

“É um novo desafio e vai ser bem legal”, disse Leo. “O momento exige preparação e adaptação rápida, já que mesmo sendo Porsche, são dois carros bem diferentes, com um jeito diferente de pilotar”, contou o piloto EMS Farmacêutica, Exsa Urbanismo, Credit Suisse e Us.k Under Skin, referindo-se aos freios ABS, ao controle de tração e a maior potência existentes na categoria Carrera.

“Acredito que posso usar um pouco da experiência adquirida com o carro da GT4 no Endurance Brasil, mesmo sendo uma marca diferente, a potência e a tração são muito semelhantes.”

Outro desafio para o piloto campineiro será manter o ritmo ao longo de toda a programação. Ao todo serão nove horas de pista entre treinos extras, treinos livres, classificatório e corridas.

“Pode ser um pouco cansativo, mas tenho treinado bastante para encarar o desafio. Vou experimentar essa jornada dupla e avaliar bem o desempenho para disputar a ponta da classificação nos dois campeonatos”, complementou.

A programação no Velocittà será aberta nesta sexta-feira (28) com duas sessões de treinos opcionais e mais um treino livre para cada uma das categorias. O sábado começa com o classificatório para a Carrera e, logo em seguida, o classificatório para a GT3 Cup. No período da tarde acontecem as primeiras corridas para cada categoria. O domingo está destinado para a corrida 2 em cada uma delas.

