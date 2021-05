Depois de alguns meses de espera por conta do agravamento da pandemia no início do ano, a Equivoco Racing, uma das novidades do esporte a motor em 2021, fará sua estreia na Porsche Cup, seu principal projeto, neste fim de semana no interior de São Paulo.

Com três carros, a marca estará presente nos dois campeonatos em jogo, o Carrera Cup, com Marçal Müller em busca do tricampeonato, e na GT3 Cup, com Paulo Totaro e Márcio Mauro em busca do tão sonhado primeiro título - Totaro bateu na trave com o vice-campeonato em 2019.

A etapa que abre a temporada acontece no Velocitta, autódromo localizado na região de Mogi Guaçu, a cerca de 160 km de São Paulo. O traçado anti-horário, com 3.493 metros e 14 curvas fica situado dentro de uma fazenda e foi lá que Marçal Müller iniciou a caminhada rumo ao título de 2017.

"Foi no Velocitta que conquistei minha primeira vitória na Porsche Cup, que foi primordial para meu primeiro título na categoria. Neste sábado, vamos iniciar mais uma jornada com o objetivo de brigar por mais um título", conta Müller.

Totaro, por sua vez, intensificou a dieta e os treinos de kart para chegar ao Velocitta com menos peso e mais confiança - o que deu certo: "A ideia é melhorar como piloto e me manter jovem para aguentar o ritmo da molecada. Essa nova fase, com a chegada da Equivoco Racing nos deixa mais animados para começar bem essa temporada."

Marcio Mauro levou a preparação a um outro nível - ele foi até Paul Ricard, na França, um dos circuitos mais técnicos do mundo, para correr com um Porsche.

"Recebi um convite para andar no GT Cup lá na Europa e foi uma ótima maneira de desenferrujar, pensando na abertura da temporada", completou.

