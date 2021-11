Porsche Cup: Marçal Müller briga pelo tri diante dos olhos da F1

Nem nos seus melhores sonhos ao criar a Equivoco Racing, o empresário e piloto Paulo Totaro imaginava chegar tão longe com o time que resolveu bancar em meio à crise da pandemia em 2021.

Com ativações, no kart, nos monopostos e, principalmente, na Porsche Cup, a marca vem obtendo um retorno fenomenal. No campeonato da marca alemã, o time lidera na classe principal do campeonato Sprint, a Carrera, com Marçal Müller, e no Endurance pela classe GT3 Trophy com o próprio Totaro.

Em sete etapas disputadas, o time venceu em cinco delas e foi ao pódio em todas. O destaque vai para Müller, que tem três triunfos e duas poles, liderando a divisão mais prestigiada e que será decidida neste fim de semana como preliminar do GP de São Paulo de F1.

"Estou muito ansioso e otimista. Sei como é ser campeão diante da F1 e das arquibancadas cheias e posso dizer que é uma sensação indescritível. Me preparei bastante e espero conseguir conquistar esse tricampeonato e dar à equipe o seu primeiro título nesta estreia", comenta Marçal, que também disputará a All-Star Race ao lado de Átila Abreu em busca do prêmio, uma Porsche Taycan.

Totaro, que também participará do evento pela classe GT3 ao lado do parceiro Marcio Mauro, não esconde a felicidade. "Meu 'filhão' tá na briga pelo título, a equipe está obtendo ótimos resultados e vou correr no meu lugar preferido em um evento especial. Estou mais precupado com a corrida dele que a minha! Será uma grande festa que espero que seja coroada com esse título do Marçal", completa Paulo.

"Volto após ficar de fora da etapa de Goiânia no Endurance e venho de pódio na última etapa, então espero um bom resultado para fechar a Sprint com chave de ouro e embalado para a final do Endurance em dezembro", finalizou Marcio.

Veja como foi a etapa de Goiânia

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #144: GP no Brasil será o mais decisivo dos últimos 10 anos?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: