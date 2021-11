Nelsinho Piquet e Rodrigo Mello encaram o maior desafio da temporada 2021, vencer o All-Star Race da Porsche Cup, em Interlagos, na preliminar do GP São Paulo de Fórmula 1.

A prova será realizada em duas baterias, a corrida 1 será disputada pelos pilotos regulares da Porsche Cup e a segunda pelos convidados.

Para levar o Porsche 718 Spyder, Piquet terá que vencer a segunda prova. Por sua vez, Rodrigo Mello tem a responsabilidade de conquistar um bom resultado na corrida 1 para garantir a melhor opção de escolha no grid para Nelsinho.

A metade inicial, com previsão de 25 minutos mais uma volta, será a 12ª e última corrida do campeonato de Sprint da Porsche Cup.

O lastro imposto pelo Balance of Performance (B.O.P.) da fase final, segue uma tabela de acordo com as filas do grid. O pole e o segundo colocado carregam 50 kg, o terceiro e o quarto 45 kg e, a cada fila do grid, os carros vão perdendo 5kg, até que os integrantes da 11ª fila partem sem lastro.

Também conforme o grid, varia a quantidade de pneus novos disponíveis para os carros no segundo segmento. As três primeiras filas partem com os mesmos pneus do fim da primeira metade da prova. As filas 4 e 5 ganham um pneu novo, as filas 6 e 7 ganham dois, as filas 8 e 9 ganham três, e os carros que partirem das duas últimas filas largam com os quatro pneus zero.

Na marca de 15 minutos de prova no segundo segmento, será acionado um safety-car programado, com o intuito de aproximar o pelotão.

Interlagos traz boas lembranças para Piquet, foi no traçado paulistano que o primeiro campeão Mundial da Fórmula E venceu pela primeira vez na Stock Car e conquistou sua última vitória na Porsche Cup.

“Estou muito animado para o All-Star Race da Porsche Cup”, disse Piquet. “Em todos esses anos de automobilismo, nunca vi um formato tão legal para uma corrida, foi uma ótima sacada do Dener em equilibrar o evento e todos terem chances. Gosto de andar em categorias onde os carros são parecidos e sempre andei muito bem nessas provas e conquistei bons resultados.”

“Em boa parte da minha carreira, não andei nos melhores carros, quando tive a oportunidade de andar em carros equilibrados, sempre estive na frente e isso me anima muito. A atmosfera de andar junto com a F1 é diferente, o gosto vai ser diferente em vencer uma prova dessa. Independente do prêmio o esforço para vencer vai ser sempre o máximo.”

