Porsche Cup: Neugebauer e Carbone conquistam pódio em abertura da Endurance Series

Werner Neugebauer abriu a temporada da Porsche Endurance Series conquistando o terceiro lugar em Interlagos, na parceria com Fabio Carbone. A dupla do carro #8 largou na nona colocação e Werner pulou para o quinto lugar ainda na primeira volta, com os dois competidores mantendo um ritmo forte e constante na prova deste sábado.

“Fizemos uma ótima largada, cumpri os dois primeiros stints e depois entrou o Carbone, que foi bem na corrida. Pelos problemas que nós tivemos na classificação, com bomba de combustível e estouro de pneu, o resultado foi bem positivo para o campeonato”, disse Werner, que tem patrocínio de GS Foods e Chocolateria Brasileira.

“Ainda gostaria de ter feito um primeiro stint melhor, mas esse terceiro lugar nos coloca muito forte na briga parar disputar o título no final do campeonato, lembrando que a última etapa do ano tem pontuação praticamente dobrada”, completou.

A segunda etapa do Porsche Endurance será disputada em Goiânia, no dia 16 de outubro. A etapa decisiva acontecerá novamente em São Paulo, no dia 4 de dezembro. Antes destas provas, Werner volta a correr na Sprint nos dias 11 e 12 de setembro.

Veja como foi

