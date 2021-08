Enzo Elias e Jeff Giassi levaram o Porsche #73 da Farben para o lugar mais alto do pódio em Interlagos, na primeira etapa do Porsche Cup Endurance Series.

A dupla dominou na classe Trophy e, de quebra, conquistou a segunda colocação na classificação geral da prova e na classe Trophy.

“Acho que nosso time mostrou o que tinha para mostrar na pista”, disse Enzo. “Mostramos que estamos bem na categoria e no geral. Jeff foi muito bem e eu fiz o meu papel também.”

“Somos concorrentes fortes no campeonato e isso ficou claro aqui hoje. Logo na largada conseguimos um grande posicionamento e daí para frente foi calculando o ritmo, diferença de tempo para os adversários etc. Foi muito difícil, pois em um grid qualificado como este, ficar entre os cinco primeiros o tempo todo é motivo de orgulho.”

“Estou muito feliz”, comentou Giassi. “Os treinos foram bem difíceis, me adaptando com o carro. Não foi fácil e trabalhamos muito. Na tomada, me achei um pouco melhor e depois de muito estudo e muita dedicação, inclusive horas e horas de análise de telemetria. o esforço foi recompensado com essa performance muito boa na corrida.”

