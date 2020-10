Porsche Cup: Paludo domina e vence corrida 1 em Interlagos

Pentacampeão da Porsche Cup Brasil e atual líder do campeonato, Miguel Paludo 'passeou' na corrida 1 da rodada tripla da terceira etapa da Porsche Sprint em Interlagos. Foi a 30ª vitória do piloto gaúcho na categoria, que mesmo largando da terceira posição, conseguiu a ponta logo nas primeiras voltas e chegou com diferença superior a 10 segundos de Marçal Muller.

Pedro Boesel foi o terceiro colocado, seguido de JP Mauro e Luca Seripieri. Enzo Elias, pole position, se envolveu em dois incidentes e acabou não completando.

Na classe Sport, Rouman Ziemkiewicz levou a melhor, após Rodolfo Toni se envolver em um incidente com Lico Kaesemodel na última volta.

A Corrida

Na largada, Enzo Elias seguiu à frente, sendo pressionado por Marçal Muller. No final da primeira volta ambos se tocaram, com Muller levando a melhor e Elias caiu para a sétima posição.

Mas na segunda volta, Miguel Paludo fez a manobra sobre Muller e assumiu a liderança.

Mais tarde, Elias tocou no carro de Lico Kaesemodel e Alceu Feldmann, que conseguiu seguir na prova, mas com a carenagem tocando no pneu. O incidente ficou de ser analisado pelos comissários.

Enquanto isso, Paludo abria grande vantagem, cerca de cinco segundos, quando restavam 15 minutos para o final. Rodolfo Toni, que era o sétimo no geral, era o líder pela classe Sport.

Faltando 12 minutos, Kaesemodel e Feldmann se encontraram na reta oposta, relembrando outros em etapas anteriores. Os comissários também ficaram de investigar.

Com o andamento da corrida, JP Mauro, Pedro Boesel e Werner Neugebauer completavam o top-5.

Mas nos giros finais, Boesel superou JP no S do Senna pela terceira posição.

Na frente, Paludo cruzou a linha de chegada com extrema tranquilidade. Muller, Boesel, JP Mauro e Luca Seripieri completaram o pódio. Rouman Ziemkiewicz garantiu o triunfo na Sport na última volta. Kaesemodel e Toni se tocaram e os comissários também ficaram de analisar o incidente.

