Porsche Cup: Paludo exalta trabalho de equipe após vitória em Interlagos

Miguel Paludo foi o grande nome da Porsche Carrera Cup nesta sexta-feira (02) em Interlagos. O pentacampeão da categoria conseguiu liderou a sessão de treinos livres, conseguiu a pole para a corrida 2 e na prova em que começou em terceiro , dominou as ações amplamente e garantiu sua 30ª vitória na categoria.

Mais do que isso, agora ele soma 98 pontos, contra 74 de Alceu Feldmann.

Ao final da prova, Paludo exaltou o trabalho da equipe.

“Trabalho em equipe, eu devo tudo isso a eles”, disse Paludo. “Estamos num entrosamento muito grande, isso vem de anos. Isso é dedicação, é trabalho, nunca estamos satisfeitos. É agradecer a eles por essa vitória de hoje, foi muito bom para o campeonato, temos conseguido emplacar resultados seguidos, o que nos anos anteriores não foi fácil. Então é ter a cabeça no lugar, pensar no campeonato.”

E já pensa no sábado: “Amanhã largamos na pole, mas é outro dia, uma corrida de cada vez. Eu lido corrida a corrida, campeonato a campeonato, estou muito feliz com a 30ª vitória na categoria. Não imaginava conseguir esse feito quando comecei. Estou próximo de ser o maior vencedor de Interlagos, é muito especial, mas não muda o jeito que eu penso nas corridas.”

Em 2017, em outra rodada tripla em Interlagos, Paludo e o CEO da Brandt, seu principal patrocinador, apostaram que se o piloto gaúcho vencesse as três corridas, ele estaria em uma das corridas da NASCAR Truck Series, categoria em que também já esteve. Perguntado se a aposta estaria de pé novamente, Paludo foi conservador.

“Ganhar as três? Não sei, vamos ver o resultado de amanhã, vamos ver se o patrocinador considera isso novamente.”

