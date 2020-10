Porsche Cup: Paludo e Elias lideram treinos classificatórios da Carrera Cup

Enzo Elias Photo by: Luca Bassani

Interlagos conheceu os poles da Porsche Carrera Cup, para a rodada tripla do final de semana, Enzo Elias e Miguel Paludo.

O quali para a primeira prova começou com Pedro Aguiar fazendo o melhor tempo, com 1m37s758, seguido por Luca Seripieri e Rodolfo Toni. Na sequência, com os outros pilotos na pista, Werner Neugebauer assumiu a liderança com Rouman Ziemkievicz, líder na classe Sport, em segundo.

Já passados mais de cinco minutos, Seripieri pegou a ponta, com 1m36s921, com Paludo em segundo e Neugebauer em terceiro. Rouman liderava na Sport, seguido por Toni, Pizzii e Billi.

Pizzii assumiu a liderança na Sport, e Ziemkievicz, na tentativa de recuperar o primeiro lugar, rodou na entrada da Junção. A sete minutos do fim, Elias assumiu a primeira posição no geral, com 1m36s460, Müller pulou para segundo, a apenas 0s027 do líder, e Paludo, Kaesemodel e Mauro vinham a seguir.

Faltando menos de cinco minutos, Kaesemodel subiu para o quarto lugar, e Feldmann também superou Mauro, que caiu para sexto. Nos minutos finais, as posições não foram alteradas, Enzo garantiu a pole position da corrida 1, seguido por Müller, Paludo, Kaesemodel e Feldmann.

Na Sport, o estreante Pizzi foi o mais rápido, mas foi punido com a perda da melhor volta por passar com o carro na linha branca dos boxes, com isso a pole ficou com Rouman Ziemkiewicz.

O segundo classificatório da Carrera começou com Neugebauer cravando 1m37s000, seguido de Toni e Pizzii e Ziemkievicz. Depois de cinco minutos, Feldmann pulou para segundo, 0s7 atrás de Werner Neugebauer

A sete minutos do fim, Elias e Feldmann travavam uma disputa pela pole position. Enzo chegou a fazer a melhor volta, mas na passagem seguinte, Alceu tomou o primeiro lugar. Aguiar entrou nessa briga e assumiu o primeiro lugar, mas Elias recuperou a ponta. Os primeiros colocados eram Elias, Aguiar, Feldmann e Boesel.

Na Sport, Toni, que liderava até aquele momento, perdeu a primeira posição para Billi, à frente de Rouman, Pizzii e Mello.

Faltando cinco minutos, Paludo apareceu e assumiu a liderança, 0s056 à frente de Elias. Kasemodel se colocou entre os dois, e Miguel baixou para 1m35s792 para aumentar a vantagem.

A menos de um minuto do fim, Pizzii pulou de terceiro para segundo na Sport, passando Toni. Billi fez a pole na classe.

No geral, Paludo fez a pole, 0s3 à frente de Lico Kaesemodel, Elias, Feldmann e Aguiar.

A rodada tripla da Porsche Cup tem início logo mais,às 16:00, com transmissão ao vivo das provas pelo Motorsport.com

Classificação 1 Carrera:

1-Enzo Elias

2-Marçal Muller

3-Miguel Paludo

4-Lico Kaesemodel

5-Alceu Feldmann

6-JP Mauro

7-Pedro Boesel

8-Luca Seripieri

9-Pedro Aguiar

10-Werner Neugebauer

Classificação 2 Carrera:

1-Miguel Paludo

2-Lico Kaesemodel

3-Enzo Elias

4-Alceu Feldamann

5-Pedro Aguiar

6-Pedro Boesel

7-Werner Neugebauer

8-JP Mauro

9-Marçal Muller

10-Luca Seripieri