Porsche Cup: pódio em Goiânia mantém Raijan na briga pelo título

Raijan Mascarello garantiu mais um pódio na temporada 2021 da Porsche Cup. Na prova disputada na tarde deste sábado, no Autódromo de Goiânia, ele garantiu a quarta colocação da categoria GT3 3.8 Cup, vencida por Lucas Salles. O resultado da prova embolou a classificação do campeonato entre os três primeiros colocados, separados por apenas 5 pontos. Com os descartes, Raijan Mascarello segue líder.

“Goiânia é sempre um desafio, ainda mais com uma corrida que começou tensa, já com bandeira amarela. E o final também foi emocionante com a ultrapassagem na linha de chegada para garantir mais um quarto lugar. O importante é se manter na briga pelo campeonato e somar os pontos necessários”, comentou o piloto.

Com o resultado, Raijan soma 122 pontos na classificação sem descartes, seguindo de perto Nelson Monteiro, com 127, e Lucas Salles, com 125. Faltando duas corridas para o término do campeonato, o objetivo é manter a tática já a partir deste domingo, quando a categoria realiza a segunda corrida do final de semana.

“Teremos um novo treino classificatório neste domingo, o que é uma novidade nas etapas. Se tudo correr bem vamos largar lá na frente e buscar uma vitória que será bem importante para a classificação”, disse Raijan.

O treino classificatório deste domingo está marcado para 9h55, com a largada para a corrida 2 a partir das 13h15.

Resultado Corrida 1 – Extra Oficial

1º - Lucas Salles, com 18 voltas em 27min53s

2º - Marcio Mauro, a 0s361

3º - Cristian Mohr, a 1s467

4º - Raijan Mascarello, a 2s428

5º - Ricardo Fontanari, a 2s439

6º - Nelson Monteiro, a 3s187

7º - Marcos Peres, a 3s965

8º - Daniel Correa, a 4s385

9º - Lineu Pires, a 6s713

10º - Caio Castro, a 7s046

11º - Paulo Sousa, a 7s307

12º - Bruno Campos, a 8s856

13º - Vina Neves, a 9s989

14º - Sang Ho Kim, a 10s616

15º - Edu Guedes, a 10s888

16º - Paulo Totaro, a 11s459

17º - Gustavo Farah, a 12s629

18º - Carol Aranha, a 13s223

19º - Edson Reis, a 1min14s754

20º - Ayman Darwich, a 5 voltas

21º - Léo Sanchez, a 8 voltas

22º - André Gaidzinski, a 17 voltas

23º - Guilherme Botura, a 17 voltas

