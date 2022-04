Carregar reprodutor de áudio

Depois de escalar o pelotão o sábado, Raijan Mascarello garantiu pódio na corrida 2 da categoria Sprint Challenge da Porsche Cup, disputada neste domingo no Autódromo de Goiânia. O pódio coloca o piloto entre os primeiros colocados do campeonato.

“Foi um início para mostrar que estaremos competitivos e que será um campeonato com muito equilíbrio na categoria. Apesar de alguns percalços, saímos com um saldo positivo e na vice-liderança do campeonato”, avaliou Raijan. Ele tem 28 pontos, junto com Ayman Darwich, ambos atrás do líder Nelson Marcondes, com 40 pontos.

Na corrida deste domingo, Raijan relatou que o comportamento do carro estava diferente do sábado, especialmente nas freadas, além de ter pensado em manter-se na prova.

“Logo da largada preferi tirar o pé para não bater e, na curva 2, felizmente escapei da confusão que tirou alguns competidores da prova”, comentou o piloto Stine Sementes, Pontual Transportes, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

A corrida deste domingo foi vencida por Nelson Marcondes, com Ayman Darwich em segundo e Raijan Mascarello em terceiro.

A próxima etapa da Porsche Cup será nos dias 23 e 24 de abril no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu.

