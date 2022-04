Porsche Cup: Paludo vê novo carro com “estilo NASCAR” de equilíbrio

Carregar reprodutor de áudio

Miguel Paludo começou sua jornada por mais um título na Porsche Cup com dois terceiros lugares, o que o coloca na mesma posição na tabela do campeonato, ao lado de Alceu Feldmann, com 34 pontos, atrás do líder Marçal Muller e de Chris Hahn.

Apesar dos resultados iguais, o heptacampeão da categoria viu a corrida de domingo mais positiva do que o sábado.

“Tivemos uma evolução de setup de sábado para domingo”, disse Paludo ao Motorsport.com. “Antes, não estávamos muito competitivos, estávamos rápidos, mas não para o padrão que a gente espera, de brigar por vitórias todas as corridas.

“Domingo já foi muito mais próximo, eu sinto que esse carro tem muito mais downforce que o anterior, então é um pouco do estilo NASCAR, uma vez que você está em trânsito, a tendência é de sair de frente.

O piloto gaúcho também destacou como o novo carro possibilita, ou não, mais ultrapassagens.

“Você vê que as ultrapassagens estão muito mais difíceis e com essa história de calibragem de pneu, é outro aprendizado que estamos tendo, deu para ver no ritmo de prova que que o primeiro abriu um pouquinho e estagnou, o Marçal (Muller) estagnou no meio, eu avancei no Marçal, depois parou.”

E vê com otimismo as próximas jornadas: “Então, tudo isso a gente está aprendendo. Acho que falta ainda um detalhe para poder brigar por vitória, mas eu sinto muito mais confortável com o carro do domingo, a velocidade que a gente teve, fizemos segunda volta mais rápido da corrida. Agora é focar na corrida do Velocitta que é uma pista totalmente diferente.”

