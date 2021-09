A Porsche Cup desembarca na capital paranaense neste final de semana. Será a quarta etapa da temporada Sprint, que tem Raijan Mascarello como líder na categoria GT3 Cup. Manter a ponta na tabela é o objetivo, depois da conturbada etapa em São Paulo quando sofreu com toques e não pontuou na corrida 2.

“Estamos chegando motivados para fazer boas corridas e buscar mais pontos. Na primeira passagem por Curitiba foram dois pódios. Espero repetir a dose, mas com vitórias”, comentou o piloto que leva as cores da FG Empreendimentos, Pontual Transportes, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

Raijan só pretende entrar na pista a partir de sexta-feira, deixando de lado o treino extra programado para quinta-feira. Assim, serão três treinos antes do classificatório marcado para a manhã de sábado.

“Temos um bom tempo de pista para acertar o carro. Como as condições climáticas não devem se alterar, o trabalho da equipe fica mais fácil. Estamos focados no campeonato”, avisou.

As corridas em Curitiba terão a transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv. A Corrida 1 acontece no sábado, a partir das 15h15, enquanto a Corrida 2 tem largada programada para domingo, às 14h25.

Veja como foi uma das corridas de Curitiba em 2021

