Porsche Cup: Enzo Elias mira escalada no top-5 em Curitiba

A segunda metade da temporada de sprint da Porsche Cup começa neste fim de semana com os carros de competição mais produzidos no planeta retornando a Curitiba. Para o brasiliense Enzo Elias, o autódromo da capital paranaense é o cenário ideal para escalar a tabela de pontos e novamente se credenciar à disputa do título.

Atual vice-campeão da Carrera Cup, o competidor de 19 anos de idade é quinto na tabela de pontos.

O representante da Farben vem credenciado pelo segundo lugar na prova de abertura do Endurance Series em Interlagos, quando compartilhou a máquina patrocinada pela marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup com o catarinense Jeff Giassi - às do automobilismo virtual e que vem a se firmando também nas pistas da vida real.

Esta é a segunda passagem da categoria pelo Autódromo Internacional de Curitiba (AIC) em 2021.

Na primeira, Enzo chegou à etapa como líder do campeonato e vinha com altas esperanças de manter a dianteira na tabela de pontuação, até ser abalroado por outro competidor no início da primeira corrida da rodada dupla e forçado a abandonar. Como consequência, largou do fundo do grid na segunda corrida e escalou o pelotão até o sétimo lugar. Ele saiu da etapa com apenas nove pontos, resultados que provavelmente serão descartados ao término do campeonato de acordo com o regulamento.

Nos pontos corridos, Enzo hoje aparece 26 tentos atrás do campeão Miguel Paludo. Mas, se aplicadas as eliminações das duas piores pontuações de todos os concorrentes, a margem cai para apenas 10 pontos e o piloto Farben avança para quarto lugar.

Com 42 pontos em jogo no AIC, a quinta etapa da temporada promete afunilar a disputa pelo título. Então a atenção da equipe do carro #73 será máxima desde o treino livre de sexta-feira.

No sábado acontecem o quali e a primeira corrida (com largada às 12:35) e, no domingo, a prova do grid invertido tem início às 13:35. Quali e as duas corridas serão exibidas no Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Voltando a Curitiba, que é uma pista com a qual tenho uma afinidade enorme”, disse Elias. “Gosto muito de lá e sempre andamos rápido. Na última etapa que ocorreu lá a sorte não estava do nosso lado e acabamos sofrendo com situações alheias ao nosso controle. Voltamos agora mais fortes e acredito que temos tudo para brigar por pole e vitória, para subir mais ainda na tabela do campeonato.”

