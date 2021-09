A temporada de sprint da Porsche Cup abre a segunda metade neste fim de semana em Curitiba. Georgios Frangulis e a ORT chegam ao Autódromo Internacional de Curitiba com a missão de voltar aos bons resultados e engrenar no campeonato para se colocar na briga por pódios e vitórias novamente.

Frangulis vem de duas poles com o carro da Carrera Cup, uma pela Sprint e outra pela Endurance Series, além de um pódio na corrida longa. Depois de boa quilometragem acumulada com o Porsche 911 GT3 Cup da geração 991/2, o “Grego” sabe o caminho para evoluir na pontuação nas corridas curtas.

Primeiro piloto do grid a neutralizar as emissões de carbono de seu carro e da operação logística da Oak Racing Team na Porsche Cup, Georgios andou pela primeira vez em Curitiba na primeira passagem da categoria pela pista, em junho passado.

Na ocasião, o piloto ORT foi tocado na primeira bateria e forçado a abandonar, protagonizando na segunda prova uma jornada de recuperação que culminou com pódio na classe Trophy.

De Curitiba, Georgios voou diretamente para a Áustria, onde disputou a etapa da Porsche Mobil 1 Supercup com o novo Porsche “992” – ele foi o primeiro brasileiro a competir com o carro que estreia nas pistas nacionais em 2022. Depois a Porsche Cup passou por duas etapas em Interlagos, a primeira de sprint e a abertura da Endurance Series, ocasiões em que a ORT e o piloto encontraram soluções no setup que renderam valorosos pontos no campeonato.

Frangulis é oitavo na classe Trophy, com 21 tentos. Ele está a apenas oito do quarto colocado, e são 22 em jogo no AIC.

A quinta etapa do calendário prevê treinos entre quinta e sexta. O sábado é reservado para quali e primeira das corridas. O domingo fecha as emoções da Porsche Cup em Curitiba.

Treino classificatório e corridas têm transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Estamos a praticamente dois meses sem correr de Sprint, ficamos devendo um pouco na última corrida pela Endurance e isso nos tirou a vitória, não tivemos a constância de 2020”, disse Frangulis. “Correr em Interlagos foi bom para me tirar o receio depois do acidente na última etapa da Sprint. Ainda sinto um pouco de dor no pulso, mas ainda sinto um pouco a pancada. Chego em Curitiba com mais entendimento do carro e dos setups para usar, estávamos bem, mas a sorte não estava do meu lado, vamos encaixar os setups que achamos ideais e buscar os resultados nessa segunda metade de temporada.”

