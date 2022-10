Porsche Cup retorna a Goiânia para duas semanas de atividades

Carregar reprodutor de áudio

Palco da jornada de abertura da temporada 2022 dos carros de competição mais produzidos no mundo, a pista de Goiânia recebe mais duas semanas de atividades da Porsche Cup. Serão fins de semana consecutivos de muita ação, com provas decisivas para quem sonha em levantar título.

A primeira jornada é válida pelos campeonatos sprint, com corridas de 25 minutos mais uma volta marcadas para os dias 8 e 9. Na semana seguinte, é a vez de competirem em duplas, formando tripulações para a prova de 300 km que marca a segunda etapa do certame de endurance no dia 16.

Será a primeira vez neste ano em que os pilotos retornam a uma pista por onde a categoria já passou em 2022. A abertura da temporada aconteceu em Goiânia e foi marcada pela estreia dos novos carros Porsche 911 GT3 Cup da geração “992” na Carrera Cup e dos carros da geração “991/2” na Sprint Challenge. Logo na jornada inaugural aliás, Marçal Müller tratou de estabelecer o novo recorde da categoria em Goiânia, com uma volta voadora que rendeu a pole para o carro #544.

A duas etapas do fim do campeonato, o gaúcho lidera a tabela de pontuação com 20 tentos de vantagem sobre Enzo Elias. Mas a fila de postulantes ao título da Carrera Cup vai até o sexto colocado, o heptacampeão Miguel Paludo.

Tamanha competitividade é consequência de uma inédita alternância de vencedores na principal categoria do evento. Foram realizadas oito corridas em 2022, com seis vencedores diferentes -apenas Enzo Elias ganhou mais de uma vez (com total de três). Os demais pilotos com troféus de primeiro lugar conquistados neste ano são (pela ordem da tabela de pontos): Müller, Christian Hahn, Alceu Feldmann, Pedro Aguiar e Werner Neugebauer.

Na Sprint Challenge o panorama é similar, com seis pilotos repartindo as vitórias nas oito corridas de 2022. O líder do campeonato é Raijan Mascarello, um dos competidores que venceram duas vezes e que tem 14 pontos de margem sobre Cristian Mohr, o primeiro vencedor do ano em Goiânia.

A seguir aparecem Nelson Marcondes (que também venceu duas vezes, a primeira delas na corrida 2 de Goiânia), Ayman Darwich e Urubatan Junior. Além dos três primeiros colocados, contam com vitórias em 2022: Urubatan, Caio Castro e Guilherme Bottura.

Para ter sucesso em Goiânia e chegarem à etapa preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1 com maiores chances de título, os pilotos vão precisar investir na performance em treinos classificatórios a partir deste sábado. Diferentemente das quatro primeiras etapas do campeonato de sprint, nas duas jornadas finais, a corrida 2 não larga com grid invertido em relação à ordem de chegada da primeira corrida.

Serão realizados dois qualis, um determinando o grid de cada corrida –e, consequentemente as provas 2 premiam os pilotos com a pontuação cheia, tanto nas categorias gerais quanto nos subcampeonatos.

Nas divisões intermediárias da Carrera Cup despontam dois competidores após quatro etapas. Lucas Salles tem 77 pontos na Carrera Sport e seu perseguidor mais próximo é Franco Giaffone, com 66. Lineu Pires soma 80 pontos na Carrera Rookie, com Nelson Monteiro em segundo com 69 pontos.

Na Sprint Challenge Sport Bottura tem 65 pontos e, a seguir, vêm embolados Ramon Alcaraz (47), Josimar Junior (46) e Gustavo Zanon (44). Além de ainda sonhar com o título na classe Sport, Zanon lidera na Sprint Challenge Rookie, com 71, à frente de Piero Cifali (56) e SangHo Kim (54).

Nos próximos domingos haverá operação de arquibancadas em Goiânia. Os ingressos custam R$ 50 e estão disponíveis para venda pelo site oficial da Porsche Cup C6 Bank Mastercard. As quatro corridas da etapa de sprint são exibidas ao vivo pelo YouTube do Motorsport.com.

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 6 – Goiânia

Sexta-feira, 7 de outubro de 2022

15:10 – 15:55 – Treino livre 1 – Carrera

16:05 – 16:50 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

Sábado, 8 de outubro de 2022

09:15 – 09:42 – Quali – Carrera Cup – Corrida 1

09:45 – 10:00 – Quali Sprint Challenge – Corrida 1

10:05 – 10:32 – Quali – Carrera Cup – Corrida 2

10:35 – 10:50 – Quali Sprint Challenge – Corrida 2

14:17 – Corrida 1 – Carrera Cup

14:56 – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 9 de outubro de 2022

13:10 – Corrida 2 – Carrera Cup

13:49 – Corrida 2 – Sprint Challenge

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 6 – Lista de inscritos (por ordem numérica):

Carrera Cup

#1 Alceu Feldmann

#3 Franco Giaffone*

#7 Miguel Paludo

#8 Werner Neugebauer

#9 Edu Guedes**

#16 Renan Pizii

#17 Leonardo Sanchez**

#20 Pedro Aguiar

#25 Paulo Sousa**

#26 Christian Hahn

#29 Rodrigo Mello

#33 Bruno Campos**

#44 Gustavo Farah**

#70 Lucas Salles*

#73 Enzo Elias

#77 Francisco Horta*

#80 Rouman Ziemkiewicz*

#85 Eduardo Menossi*

#87 Nelson Monteiro**

#88 Georgios Frangulis*

#116 Marcelo Hahn*

#121 João Barbosa**

#544 Marçal Muller

#888 Lineu Pires**

*Sport

**Rookie

Sprint Challenge

#1 Urubatan Junior

#002 Junior Dinardi**

#3 Cristian Mohr

#5 Marcelo Tomasoni

#11 Marcio Mauro

#14 Andre Gaidzinski*

#17 Ricardo Fontanari

#20 Vina Neves

#21 Miguel Mariotti*

#22 Caio Castro

#33 Gustavo Zanon**

#55 Ramon Alcaraz*

#58 Claudio Simão*

#69 Daniel Correa

#71 SangHo Kim**

#74 Piero Cifali**

#77 Josimar Junior*

#80 Raijan Mascarello

#99 Nasser Aboultaif**

#117 Guilherme Bottura*

#199 Nelson Marcondes

#555 Ayman Darwich

*Sport

**Rookie

