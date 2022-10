Porsche Cup: Em Goiânia, Raijan acelera de olho na calculadora

Carregar reprodutor de áudio

Depois de quase dois meses, a Porsche Cup volta a acelerar para definir os pilotos que chegarão com chance de título na etapa decisiva. Por conta disso, a etapa que será disputada neste fim de semana em Goiânia (GO) será fundamental para somar pontos.

Vencedor de uma das corridas disputadas na etapa anterior, em Termas de Río Hondo, e líder do campeonato Sprint Challenge, Raijan Mascarello chega a Goiânia com a calculadora na mão.

“Temos uma etapa que vai definir os descartes e será a última com o BoP. O foco é, totalmente, na somatória de pontos”, conta o piloto que na última passagem por Goiânia celebrou um pódio com direito a escalada de pelotão.

“Lembro que tive problemas no classificatório, larguei de último e cheguei em terceiro. Espero que neste fim de semana possamos passar ilesos”, lembra o piloto que leva as marcas da Stine Sementes, Pontual Transportes, ELETROZAL, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

O evento em Goiânia terá duas corridas. A primeira delas será no sábado, às 14h50, enquanto a corrida 2 está marcada para domingo, às 13h50, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Classificação Sprint Challenge após quatro etapas

1º - Raijan Mascarello, 118 pontos

2º - Cristian Mohr, 104 pontos

3º - Nelson Marcondes, 95 pontos

4º - Ayman Darwich, 83 pontos

5º - Urubatan Junior, 78 pontos

6º - Marcelo Tomasoni, 77 pontos

7º - Daniel Correa, 67 pontos

8º - Guilherme Bottura, 64 pontos

9º - Vina Neves, 59 pontos

10º - Ramon Alcaraz, 47 pontos

