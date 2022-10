Porsche Cup Brasil em Goiânia: Chris Hahn mira vitória; confira

Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup está de volta e pronta para correr pelas pistas de Goiânia. O Autódromo Ayrton Senna receberá neste final de semana a sexta etapa do campeonato. No mesmo palco onde a temporada começou - e onde conquistou a sua ainda única vitória no competição - Chris Hahn quer voltar a vencer para retomar a ponta da tabela. “A disputa na Argentina complicou o campeonato. Entraram na conta dos nossos descartes e agora não podemos mais vacilar", afirmou.

"Já que o nosso objetivo é conquistar o título este ano", disse o piloto que não marcou pontos na etapa disputada em Termas de Rio Hondo, Argentina, e agora ocupa a terceira posição do campeonato.

"Mas, se por um lado o desempenho ruim na prova curta complicou um pouco nossa situação, por outro a liderança no campeonato Endurance nos enche de confiança para encarar este desafio em Goiânia. Além disso, já vencemos por lá este ano”, completou o piloto do carro 26.

Marcelo Hahn também estará na disputa, mas competindo na Categoria Sport. Com três terceiros lugares em quatro provas disputadas este ano, o piloto do Porsche 116 mira agora a primeira vitória na temporada.

"As primeiras etapas serviram para que eu pudesse desenvolver minha adaptação ao carro. Como entrei no campeonato somente na terceira etapa, meu foco é usar esta disputa para ganhar quilometragem para o campeonato Endurance e colecionar o maior número de vitórias possíveis, afinal sempre que eu entro na pista é para ganhar", comentou Marcelo Hahn. As atividades de pista da sexta etapa da começam nesta sexta-feira com três treinos, realizados às 10h, 13h45 e 15h10.

Durante a manhã de sábado acontece o treino classificatório da Corrida 1 marcado para às 09h15, e da Corrida 2 às 10h05. Já à tarde, a Corrida 1 irá agitar o autódromo a partir das 14h. Por fim, o final de semana será concluído no domingo com a largada da Corrida 2 às 12h40. Essa rodada contará com transmissões no canal oficial do Motorsport.com no YouTube, então se inscreva, ative as notificações e não perca!

