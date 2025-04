Depois de um fim de semana memorável no Velocitta, Gerson Campos retorna ao palco de grandes conquistas em sua trajetória na Porsche Cup Brasil: o Autódromo de Interlagos. Na bagagem, o piloto do Porsche #82 traz o embalo da segunda etapa da temporada 2025, onde viveu um sábado perfeito — com direito a pole position, liderança em todas as voltas, vitória de ponta a ponta e a melhor volta da corrida.

No domingo, Gerson ainda subiu ao pódio na terceira colocação, encerrando o evento como o segundo maior pontuador da rodada.

O desempenho consistente em Mogi Guaçu consolidou Gerson como um dos fortes candidatos na briga pelo título da classe Challenge. E o próximo compromisso no calendário traz um componente especial: Interlagos foi o palco de suas primeiras vitórias tanto na Sprint quanto na Endurance da Porsche Cup — um circuito onde o histórico é positivo e as expectativas, naturalmente, são elevadas.

Vivendo um momento de sintonia com o carro e o time técnico, a etapa de São Paulo pode ser uma chance concreta do piloto seguir escalando posições no campeonato. Interlagos, no entanto, exige uma abordagem técnica bastante distinta em relação ao Velocitta. O traçado de 4.309 metros combina longas retas com curvas de alta e baixa velocidade, demandando ajustes específicos no acerto do carro, especialmente no equilíbrio aerodinâmico.

Além disso, a previsão de variação climática ao longo do fim de semana — com possibilidade de chuva e sol — representa um desafio extra, mas também uma oportunidade: testar o carro em diferentes condições de pista permitirá à equipe obter respostas importantes e alinhar com mais precisão a performance esperada para as próximas etapas.

“Interlagos é uma das pistas que mais gosto. Foi lá que tive meu melhor desempenho em 2024 e onde conquistei minha primeira vitória tanto na Sprint quanto na Endurance. O traçado tem um mix muito interessante de curvas de alta e baixa velocidade, além de longas retas, o que exige um acerto mais desafiador, especialmente em termos de aerodinâmica e balanço".

"A previsão de chuva no início do fim de semana pode nos ajudar a testar o carro em diferentes condições e coletar dados valiosos. Neste ano, estamos nos adaptando melhor ao carro, e com os aprendizados das etapas anteriores, especialmente no Velocitta, estou bastante confiante de que podemos fazer um ótimo trabalho e seguir avançando na briga pelo campeonato".

A programação da terceira etapa da Porsche Cup Brasil começa na sexta-feira (25), com treinos opcionais e sessões livres. No sábado (26), acontecem a classificação e a primeira corrida. A segunda prova da classe Challenge está marcada para domingo (27), às 13h09. As corridas contam com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

