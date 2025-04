O início de temporada de Leonardo Sanchez na Porsche Carrera Cup, classe Rookie, tem sido o sonho de qualquer piloto. Das quatro corridas já disputadas, ele venceu três e apresentou desempenho sólido nos treinos e classificações. Agora, chega a Interlagos na liderança do campeonato, com 63 pontos conquistados.

O tradicional circuito paulista é um dos mais aguardados do calendário de 2025 — especialmente neste fim de semana, que marca a celebração dos 20 anos da Porsche Cup Brasil. Com seus 4.309 metros de extensão e a combinação desafiadora de retas longas com curvas de alta e baixa velocidade, Interlagos exige uma abordagem técnica diferenciada.

As previsões de chuva e sol ao longo dos próximos dias tornam a etapa ainda mais imprevisível, mas as expectativas são altas para o piloto campineiro, que busca ampliar sua vantagem na liderança e comemorar a data histórica da melhor forma: no alto do pódio.

“Estou contente com este início de temporada, com 100% de presença nos pódios e, claro, com as vitórias. Espero continuar nessa sequência para encerrar a primeira metade da temporada Sprint com uma boa vantagem na liderança. Interlagos é uma pista que eu gosto muito e estou confiante para esta etapa. Conseguir uma vitória neste fim de semana que celebra os 20 anos da Porsche Cup seria ainda mais especial, então, vamos focar em manter os bons resultados".

A programação da terceira etapa começa na sexta-feira (25), com treinos opcionais e sessões livres. No sábado (26), acontecem a classificação e a primeira corrida, com o grid definido pela ordem do qualifying. No domingo (27), a rodada dupla se encerra com a corrida da Carrera Cup, às 12h10, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!