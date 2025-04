Interlagos eleva protagonismo dos freios na Porsche Cup

A temporada 2025 da Porsche Cup Brasil chega ao seu terceiro capítulo nos dias 26 e 27 de abril, desta vez no tradicional Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Após as duas primeiras etapas no circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), os competidores encaram agora um traçado mais veloz e exigente, onde o sistema de freios se torna peça-chave para o desempenho.

Parceira da categoria há 18 anos, a Fremax é a fornecedora oficial e exclusiva dos discos de freio da Porsche Cup Brasil, contribuindo de forma direta para a segurança e a performance dos carros em pista. E Interlagos, com suas grandes variações de velocidade e frenagens intensas, coloca essa tecnologia à prova em diversos momentos da volta.

Interlagos, inclusive, é a pista que mais vezes recebeu a Porsche Cup Brasil em seus 20 anos de uma história: foram 220 largadas pelos 4.309 metros do mais tradicional circuito do país.

Logo no S do Senna, um dos trechos mais emblemáticos do traçado, os pilotos da Porsche Cup Brasil elevam o desempenho dos discos de freio da Fremax ao máximo a bordo dos Porsche 911 GT3 da geração 992: na aproximação para a primeira curva do traçado, eles reduzem de aproximadamente 260 km/h para 82 km/h em cerca de 190 metros, aplicando uma força média de 188 kg/cm² no pedal e enfrentando uma desaceleração de 2,16 G. Tudo isso em aproximadamente 4,2 segundos com o pé no freio — números que ilustram o quanto o sistema de frenagem é exigido em um único ponto da pista.

Para atender a esse tipo de demanda, os carros utilizam discos de freio eslotados fornecidos pela Fremax. As ranhuras presentes na superfície dos discos ajudam a manter a limpeza da área de contato com as pastilhas, eliminando resíduos, gases e detritos gerados durante a frenagem. Esse design favorece o desempenho constante mesmo sob condições extremas, além de oferecer maior resistência a trincas em comparação com os discos perfurados.

Outro diferencial da tecnologia Fremax presente na Porsche Cup é a composição Carbon+, que confere ao disco um alto teor de carbono. Segundo Jaison de Picoli, engenheiro de Processos da Fremax, essa estrutura rica em grafita favorece a troca de calor e o resfriamento do sistema após cada frenagem. “Essa característica reduz o risco de empenamento, melhora a durabilidade dos componentes e garante uma performance superior ao longo de toda a corrida. Este é um desenvolvimento que se encaixou com perfeição nas altas exigências dos carros da categoria”, afirma.

O campeonato da classe Carrera Cup, Miguel Paludo lidera a disputa com 91 pontos, seguido por Christian Hahn, que soma 73. Matheus Comparatto é o terceiro com 62, dez pontos a mais que Alceu Feldmann – este, um ponto à frente de Sebá Malucelli, que fecha os cinco primeiros. Na Challenge, Caio Chaves ponteia a tabela com 93 pontos, contra 89 de Leonardo Hermann, 76 de Gerson Campos, 64 de Lucas Locatelli e 63 de Mario Delara.

A programação do final de semana inclui os treinos livres da sexta-feira (25) e um sábado (26) movimentado com a classificação das duas categorias a partir das 8h45 e a primeira corrida às 13h05 (Carrera) e 13h45 (Challenge); no domingo (27), a largada para a disputa complementar da Carrera Cup está programada para as 12h10, enquanto a Challenge larga às 13h10. As corridas têm transmissão ao vivo do Motorsport.com.

