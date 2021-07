O sábado foi de muita agitação dentro e fora da pista do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, palco da terceira etapa da Porsche Cup Brasil em 2021.

Marçal Muller e Raijan Mascarello venceram na Carrera Cup e GT3 Cup, respectivamente, mas outros personagens deram o que falar.

Confira as declarações dos personagens que fizeram bonito neste sábado na capital paulista.

Renan Pizii (Vencedor na Carrera Cup Sport): “Foi ótimo. Um quarto com gostinho de terceiro, mas tenho que pensar no campeonato. Foi maravilhoso, uma jornada de muito trabalho. Estou cada vez mais perto dos primeiros e este é meu objetivo sempre”

Franco Giaffone (Vencedor na Carrera Cup Trophy): “Estou muito feliz, depois de alguns anos longe da categoria. Vencer nessa condição foi muito interessante”

Edu Guedes (Vencedor na GT3 Cup Trophy): “Estou muito feliz. Fechamos a prova muito bem aqui em Interlagos. É uma alegria competir de Porsche”

Fran Lara (2º colocado na Carrera Cup Sport): “Foi uma corrida difícil. Ninguém esperava outra chuva e ela veio. Consegui um bom ritmo na corrida atrás de caras que estavam andando em um bom ritmo também, foi uma corrida de não cometer erros e saber controlar bem o ritmo.”

Eduardo Menossi (2º colocado na Carrera Cup Trophy): “Foi uma loteria hoje, meu carro era melhor para corrida do que para o quali e consegui dois pódios! Estou feliz.”

Daniel Correa (2º colocado na GT3 Cup): “Foi uma corrida complicada, a pista começou úmida e secou ao longo da prova, com isso o acerto do carro fica errado e deixa a disputa ainda mais complicada. Estou muito contente com o resultado”

Ricardo Fontanari (Vencedor na GT3 Cup Sport): “Foi a melhor corrida da minha vida. A corrida foi limpa, todos andaram bem e largaram bem. Todos deram o seu melhor e isso me deixou muito feliz. Muito contente também em ver amigos conquistando bons resultados.”

Nelson Monteiro (4º colocado na GT3 Cup): “O peso influenciou muito na corrida, meu lastro era maior que o deles e a vantagem que o Leo levava na junção era muito grande. No miolo a gente conseguia se aproximar, mas não valia arriscar os pontos por uma manobra que não era certa. Pontos importantes para o campeonato e vamos em frente que ainda tem muita corrida para acontecer.”

Caio Castro (3º colocado na GT3 Cup Sport): “Foi maravilhoso. Sabia que apesar do bom tempo no treino, a chuva mudaria completamente a história da corrida. Corrida de recuperação assim tem um gosto diferente, estou muito feliz com o pódio.”

Bruno Campos (2º colocado na GT3 Cup Trophy): “A corrida foi ótima, perdi muito tempo atrás de um piloto da outra classe. O Edu Guedes é muito constante, ele aproveitou esse tempo que eu perdi e um erro ali no laranjinha e completou a manobra para conquistar a vitória. Muito bom que foi uma corrida limpa também, com boas disputas.”

Veja como foram as corridas deste sábado

