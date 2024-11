Após a chuva torrencial que adiou o encerramento da rodada dupla da Porsche Cup C6 Bank na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, a categoria dos carros de corrida mais produzidos no planeta vai encerrar seu campeonato na tarde desta quarta-feira no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. Tanto a Carrera Cup, a principal categoria do evento, quanto a Sprint Challenge terão corridas neste dia.

Na Carrera Cup, três pilotos ainda têm chances matemáticas de título: Marçal Müller é o líder, com 239 pontos, seguido por Miguel Paludo, com 237. Christian Hahn é o terceiro, com 202. Serão 28 pontos em disputa na corrida, com os descartes dos dois piores resultados no ano – sem contar possíveis desclassificações – sendo feitos após o término da corrida.

Neste aspecto, Müller tem uma enorme vantagem na pontuação e precisa apenas marcar Paludo, seu principal rival, para conquistar seu terceiro título na Porsche Cup C6 Bank, o segundo na principal categoria, a Carrera Cup.

Na Carrera Sport, quatro pilotos disputam a conquista na subcategoria, com 18 pontos em disputa. Peter Ferter é o líder, com 117, seguido por Francisco Horta, com 112. Em terceiro, Raijan Mascarello tem 106, com Lineu Pires em quarto, com 101. Na Carrera Rookie, a briga tem dois pilotos: Israel Salmen, com 127, e Gustavo Zanon, com 121.

Já na Sprint Challenge, com o resultado da primeira corrida, Miguel Mariotti tem 227 pontos e travará um duelo contra Antonella Bassani, atual campeã da categoria, com 220. Com os dois descartes aplicados, Mariotti tem uma vantagem ainda maior sobre Antonella. Com isso, o piloto de 26 anos precisa só marcar a adversária para conquistar o título inédito na categoria dos carros de corrida mais produzidos no planeta.

Na Sprint Challenge Sport, dois pilotos disputam a conquista na subcategoria, com 18 pontos em disputa. Sebá Malucelli é o líder, com 117, seguido por Célio Brasil, com 112. Caio Chaves já é o campeão por antecipação da Sprint Challenge Rookie após os resultados da penúltima etapa do ano, também no autódromo de Interlagos.

As duas corridas serão disputadas nesta quarta-feira a partir de 13h40 (de Brasília), com a corrida da Carrera Cup que terá Werner Neugebauer em primeiro no grid, seguido por Christian Hahn, Marçal Müller e Miguel Paludo. Às 14h40 é a vez da Sprint Challenge entrar na pista com Antonella Bassani na pole e Miguel Mariotti em segundo. As corridas decisivas da categoria têm transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Lista de inscritos por ordem numérica:

Carrera Cup

#1. Alceu Feldmann

#7. Miguel Paludo

#8. Werner Neugebauer

#9. Edu Guedes (R)

#10. Thiago Vivacqua

#12. Marco Pisani (R)

#14. Carlos Campos (S)

#15. Leonardo Sanchez (R)

#17. Marcos Regadas (S)

#20. Pedro Aguiar

#22. Raijan Mascarello (S)

#25. Paulo Sousa (R)

#26. Christian Hahn

#27. Josimar Junior (S)

#29. Rodrigo Mello

#33. Bruno Campos (R)

#51. Israel Salmen (R)

#56. Peter Ferter (S)

#70. Lucas Salles

#77. Francisco Horta (S)

#84. Gustavo Farah (R)

#87. Nelson Monteiro (S)

#97. Jeff Giassi

#199. Nelson Marcondes (S)

#544. Marçal Muller

#888. Lineu Pires (S)

(S) Sport / (R) Rookie

Sprint Challenge

#2. André Rosário

#3. Cristian Mohr

#7. Luiz Souza (S)

#9. Claudio Reina (R)

#21. Miguel Mariotti

#22. Caio Castro

#23. Leonardo Herrmann (S)

#32. Matheus Roque (S)

#38. Eric Santos (R)

#44. Giuliano Bertuccelli (S)

#54. Caio Chaves (R)

#66. Sadak Leite

#71. SangHo Kim (S)

#72. Antonella Bassani

#82. Gerson Campos

#95. Alceu Feldmann Neto (R)

#99. Wagner Pontes (R)

#100. Sebá Malucelli (S)

#129. Fernando Arruda (R)

#139. Celio Brasil (S)

(S) Sport / (R) Rookie

