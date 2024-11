Porsche Cup fecha acordo de patrocínio de três anos com Porto

A Porto, holding brasileira que opera nos mercados de banco, saúde, seguros e serviços, é a nova patrocinadora da Porsche Cup. A categoria é o maior campeonato de GT da América Latina e a maior categoria monogestão e monomarca do país, levando os carros de competição mais produzidos do planeta para as pistas desde 2005.

A partir de 2025, a marca Porto poderá ser vista nos carros da Categoria principal, a Carrera Cup, além de contar com exposição nas pistas, áreas médicas e áreas de convivência.

O acordo firmado é válido por três anos e deve fortalecer ainda mais a conexão da marca com os apaixonados por carros. “A cultura do automóvel sempre foi a base da Porto e patrocinar a Porsche Cup está totalmente alinhado ao que temos construído nesse território junto aos fãs de automobilismo”, comenta Luiz Arruda, Vice-presidente Comercial e Marketing da Porto.

“Muito feliz em ter a Porto junto com a Porsche Cup para os próximos três anos. É muito valoroso para a categoria ter parceiros que são referência em seus setores e engrandecem ainda mais a nossa categoria. Espero que seja só o começo de uma parceria longa e duradora ao lado da Porto, de muito sucesso para os dois lados envolvidos neste projeto”, disse Regina Franzé, Diretora de Marketing e eventos da Porsche Cup.

A trajetória da Porto no automobilismo já dura alguns anos, inclusive em outras categorias. A companhia acaba de comemorar, também, a chegada do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, patrocinado pela Porto desde 2023, à Fórmula 1.

