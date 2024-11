Quarta-feira também é dia de corrida! E, no caso da Porsche Cup Brasil, é dia de coroar campeões! A categoria retorna ao Autódromo de Interlagos para o encerramento da temporada 2024 e, nesta quarta, as atividades começam com as provas adiadas da preliminar da Fórmula 1, que determinarão os campeões do torneio Sprint!

Com a tempestade que caiu sobre Interlagos durante a F1 e a mudança na programação, a Porsche não conseguiu fazer as corridas 2 do fim de semana, que determinariam os campeões Sprint tanto da Carrera Cup quanto da Sprint Challenge. Por isso as provas na quarta-feira.

Os pilotos chegam à corrida final com os pontos da prova do último sábado em Interlagos já computados na classificação. Na classe principal, a Carrera Cup, apenas dois tentos separam os líderes. Marçal Muller está na ponta com 239, contra 237 de Miguel Paludo. Na Carrera Sport, Peter Ferter lidera com 117 contra 112 de Chico Horta e 106 de Raijan Mascarello. E, na Carrera Rookie, Israel Salmen tem 127 contra 121 de Gustavo Zanon.

Já na Sprint Challenge, Miguel Mariotti chega à final com sete pontos de vantagem para Antonella Bassani: 227 x 220. Na Challenge Sport, outra briga apertada, com Sebá Malucelli tendo 117 contra 112 de Célio Brasil. E, para fechar, na Challenge Rookie, Caio Chaves já levantou o troféu com antecedência, na etapa passada.

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!