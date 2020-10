Porsche Endurance: Neugebauer e Zonta correm para manter liderança

A dupla da equipe Shell no Porsche Endurance, Werner Neugebauer e Ricardo Zonta, dominou a etapa de abertura da competição, que foi disputada no mês passado no Velocitta, autódromo localizado em Mogi Guaçu (SP). O triunfo, que contou com pole position e uma estratégia perfeita ao longo dos 300 km de prova, colocou a dupla na liderança do campeonato com 68 pontos conquistados. O próximo desafio da dupla será neste final de semana em Goiânia.

“O grande objetivo para essa etapa em Goiânia é manter a liderança na classificação e a melhor forma de fazer isso é buscar a vitória novamente. Vamos trabalhar bastante para fazer um bom treino classificatório e adotar a melhor estratégia baseada na colocação que largarmos. A parceria com o Ricardo (Zonta) tem rendido muitas conquistas e tenho certeza de que vamos conseguir manter esta liderança aqui em Goiânia”, disse Neugebauer.

Atual campeão overall do Porsche Carrera Cup, Werner é bicampeão da categoria, tendo conquistado também um título na Sprint. Na última sexta-feira (16), justamente na Sprint, o piloto gaúcho conquistou sua 11ª vitória na história da categoria em Goiânia, palco da etapa de endurance deste final de semana.

Em busca de seu primeiro título de endurance no Porsche Carrera Cup, Werner valorizou a experiência adquirida na pista na etapa de Sprint e projetou a reta final do campeonato nos próximos meses.

“Estamos vindo de vitória na etapa da Sprint aqui em Goiânia e com certeza isso mostra que temos uma boa base de set up para continuar andando entre os primeiros e chegarmos com boas chances de título na etapa final do Endurance em Interlagos”, completou.

