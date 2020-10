Cacá Bueno e Marcelo Franco disputam liderança do Porsche Endurance

A segunda etapa da Porsche Endurance Series será realizada neste final de semana em Goiânia e uma das duplas que promete vir forte na disputa pelas primeiras posições é a formada por Cacá Bueno e Marcelo Franco. Os dois pilotos conseguiram o segundo lugar na classe Sport da Carrera Cup na estreia no Velocitta, ficando no top-5 da geral, e agora buscam mais um bom resultado.

“Goiânia é uma pista que tanto eu quanto o Marcelo (Franco) temos altas expectativas para lutar por um pódio no Porsche Endurance”, disse Cacá. “A gente vem de um segundo lugar na etapa de estreia do campeonato no Velocitta, fomos competitivos em toda a corrida de 300 km”, completou o pentacampeão da Stock Car.

Cacá foi vice-campeão do Porsche Endurance na categoria GT3 em 2019, e neste ano acredita que será possível brigar pelo título.

“Nosso objetivo é disputar a vitória na Carrera Sport e terminar no top-5 da geral. O campeonato de endurance exige muita regularidade, até porque é composto por três provas longas, sendo a final em SP de 500 km, portanto, para lutar pelo título é preciso ir bem nas três corridas. O carro está bem rápido, o grid segue bem estrelado com (Felipe) Massa, (Lucas) Di Grassi e outros grandes pilotos, então será um grande desafio para nós”, completou.

Os 300 km de Goiânia será a segunda das três provas da Porsche Endurance Series em 2020. A final está programada para acontecer em Interlagos, com 500 km de prova. A largada da etapa goiana será neste sábado às 11h30 da manhã, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Veja como foi a primeira etapa da Porsche Endurance Series